男星Robert Kelker-Kelly逝世　身體疼痛拒就醫　下秒心臟驟停亡

美國長壽肥皂劇《我們的日子》（Days of Our Lives）男星羅拔卡爾克基利（Robert Kelker-Kelly）於10月3日猝逝，享壽62歲。外媒報導，他離世前，曾出現3大症狀但未立刻就醫，最終不幸心臟驟停身亡。



羅拔卡爾克基利猝逝前胸痛未就醫 心臟驟停亡

先前《TMZ》報導羅拔卡爾克基利10月3日離世，並曝光他生前曾出現胸痛症狀。當時公布的緊急通報錄音顯示，救援人員接獲通報後趕往現場，處理心臟驟停事件。

Robert Kelker-Kelly（IG圖片）

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而根據《Page Six》取得的警方報告，羅拔卡爾克基利於10月3日由妻子艾莉森凱利（Allison Kelly）開車接機後，開始抱怨胸部、頸部及手臂疼痛。妻子詢問是否要前往醫院就醫，但羅拔卡爾克基利婉拒，表示想先回家躺下休息。

羅拔卡爾克基利返家後換好衣服上床休息，但疼痛並未緩解，隨後請妻子到廚房拿一顆阿士匹靈給他。怎料，妻子之後發現他躺在床上已失去意識，立即撥打911求助，並替他施以心肺復甦術。救援人員趕抵位於密蘇里州的住處後，仍搶救無效。報導指出，羅拔卡爾克基利生前沒有已知的疾病史，警方調查也未發現任何可疑情況。

羅拔卡爾克基利離世 《我們的日子》官方發文哀悼

羅拔卡爾克基利最為人熟知的角色，是他於1992年至1995年在長壽肥皂劇《我們的日子》中飾演第二代波布雷迪（Bo Brady）。和女星莉莎蓮娜（Lisa Rinna）曾在1995年共同奪下《肥皂劇文摘》最火熱銀幕情侶獎。

羅拔卡爾克基利Robert Kelker-Kelly驟逝《我們的日子》官方發文哀悼（Instagram@dayspeacock）

此外，他也曾參演《另一個世界》（Another World）及《杏林春暖》（General Hospital）等電視劇作品。對於羅拔卡爾克基利突然離世，《我們的日子》官方社群也發文哀悼，希望逝者安息。

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