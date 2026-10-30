「X教授」柏德烈史釗活逝世　回顧5大金句「我永不退休」終成絕響

英國資深演員柏德烈史釗活（Patrick Stewart）於美國時間10月28日在洛杉磯住家離世，享壽86歲，消息由家屬透過他的IG帳號發布，震驚全球影迷。



根據聲明，他在與阿茲海默症（Alzheimer's Disease）及路易氏體失智症（Lewy Body Dementia）共處一段時間後離世，當時妻子Sunny陪伴在身旁。

柏德烈史釗活Patrick Stewart（Instagram@sirpatstew）

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柏德烈史釗活演藝生涯橫跨超過60年，最廣為人知的角色包括《星空奇遇記》的皮尚魯艦長、《變種特工》系列的X教授，以及電影《盧根》中的經典演出，此外也曾參演《沙丘瀚戰》、《俠盜羅賓漢》等作品，並於2010年獲封英國爵士，而將於12月16日香港上映的《復仇者聯盟：末日降臨》也成為了柏德烈史釗活的最後遺作！回顧他過去對演員工作、人生及表演的看法，每一句話都能看見他對演戲的熱愛，以及對這份職業始終如一的堅持。以下就一起來看看柏德烈史釗活曾說過的經典名言。

柏德烈史釗活逝世享壽86歲名言回顧！

柏德烈史釗活名言：「失去演戲我內心很大一部分會枯萎！」

柏德烈史釗活（Patrick Stewart）曾說：「我只知道自己必須演戲，這是一種無法抗拒的本能，是一股驅使我前進的力量。我不會說如果失去演戲就活不下去，但我內心很大一部分一定會因此枯萎。」對他而言，演戲從來不只是一份工作，而是生命中不可或缺的一部分，他曾形容自己對表演有著近乎本能的熱情，即使沒有演戲就不至於失去生活的意義，但少了這件事，內心也會像失去養分一樣逐漸枯萎，這段話也讓人看見，他對演員身分的認同有多麼深刻。

柏德烈史釗活名言：「年紀越大，能接演的角色就越來越少。」

柏德烈史釗活（Patrick Stewart）曾說：「任何一位和我同年紀的演員都會告訴你，隨著年紀增長，能夠接演的角色只會越來越少。」演員的職涯往往會受到年齡限制，尤其到了晚年，能夠獲得的演出機會可能逐漸減少，柏德烈史釗活坦然談到這個現實，並沒有刻意迴避年齡帶來的影響，不過，即使面臨角色選擇變少的情況，他依然沒有因此放下對表演的熱愛，持續尋找能夠發揮的機會。

柏德烈史釗活名言：「我永遠不會正式退休！」

柏德烈史釗活（Patrick Stewart）說：「我無法想像自己有一天會正式『退休』，我永遠都會是一名演員。」對柏德烈史釗活來說，演員並不是一個隨著工作結束就能卸下的職稱，而是陪伴自己一輩子的身分。他曾表示，自己無法想像正式退休的那一天，因為只要還有機會，就希望繼續演出，這份對表演的堅持，也讓他即使到了高齡，仍持續活躍於影視作品之中。如今，隨著他於10月28日離世，享壽86歲，這句話也更顯得令人不捨。雖然他已經離開，但他留下的經典角色與作品，仍將繼續陪伴影迷，也讓這位一生熱愛表演的演員，以另一種方式留在觀眾心中。

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柏德烈史釗活名言：「有些人太難相處，真的不值得合作。」

「我遇過一些演員，心裡會想，如果他們能好好整理自己的行為、把事情處理好，大家其實都會願意和他們合作。但有些人真的太難相處了，根本不值得一起工作。」在演藝圈打滾多年，柏德烈史釗活（Patrick Stewart）也看過各種不同個性的合作對象，他認為，演員除了要有實力，工作態度與待人處事同樣重要。即使一個人很有才華，如果總是讓合作過程變得困難，也可能讓其他人失去與他共事的意願。這段話也反映出他對專業態度的重視。

柏德烈史釗活名言：「我比人生任何時候都還享受表演。」

「我現在享受工作的程度，和人生中任何時候相比都不遜色，甚至可以說是同樣熱愛。」即使演藝生涯已經走過數十年，柏德烈史釗活（Patrick Stewart）對工作的熱情卻沒有隨著時間消退。他曾分享，自己依然非常享受表演帶來的樂趣，並沒有因為累積了豐富的經驗就失去新鮮感。對他而言，演戲始終是一件值得投入、也讓自己感到快樂的事。

回顧柏德烈史釗活（Patrick Stewart）留下的這些名言，不難發現，無論是談到演戲的熱情、面對年齡增長的坦然，還是對工作態度的堅持，都能看見他對演員這個身分的珍惜。從舞台劇到荷里活電影，他用超過60年的演藝生涯，留下許多令人難忘的角色與作品。如今雖然他已離開人世，但皮尚魯艦長、X教授等經典形象，仍會留在影迷心中。或許就像他自己所說的，他永遠都是一名演員，而這份對表演的熱愛，也將透過作品一直延續下去。

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