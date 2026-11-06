范冰冰自爆「一度不想再拍戲」父母勸退休　全靠粉絲罵醒重燃鬥志

大陸女星范冰冰自2018年捲入逃漏稅風波後，演藝事業沉寂多年，近年積極轉戰海外市場。近日她在受訪中首度詳細揭露風波後的善後內幕，坦言當時根本「來不及痛苦」，必須帶領團隊逐一處理上百家品牌的違約賠償，同時也首度談及在人生低谷時一度萌生「不想再演戲」的念頭。



范冰冰親扛百家品牌違約善後 三、四個月化解危機

2018年「陰陽合同」風波爆發時，范冰冰身為一線女星，手握超過百個國內外知名品牌與奢侈品代言合約。風波後品牌方紛紛切割，隨之而來的是排山倒海的違約索償與法律訴訟。范冰冰在訪談中透露，她沒有選擇逃避，而是親自帶著團隊與每一個廣告客戶溝通，透過延期、賠款、置換或替換等方式解決問題，前後花了約三到四個月，才將這一百多個客戶的合約問題陸續擺平。

（小紅書@范冰冰）

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她坦言，當時根本沒有時間沉浸在痛苦中：

來不及給你時間痛苦，因為馬上就要面對怎麼解決，還要有一個清楚的腦子。

她也透露，這些客戶中不僅有國產品牌，還包含許多高端品牌，但在她的妥善處理下，至今仍與當年的部分客戶保持著非常好的朋友關係。對方曾稱讚她為人真誠，讓她感觸頗深地說：

我覺得真誠是必殺技。很多東西你原來會覺得很困難、解決不了的，其實都能慢慢地去（化解）。

范冰冰認低谷曾萌生退意 一度「不想再演戲了」

除了事業上的巨額賠償壓力，范冰冰也首度談及當時的心境。她表示，自己一度「已經不想再演戲了」，認為想拿的獎項和想完成的事情都已經達成，沒有必要再勉強自己繼續辛苦。她透露，當時不少朋友都勸她不要再演了，連父母也認為她已取得不錯的成績，沒有必要繼續堅持。

然而，有兩位好友始終鼓勵她繼續走下去，成為她重新振作的關鍵力量。范冰冰坦言，若非這兩位好友在背後支持，自己可能早已選擇放棄。此外，她也將復出動力歸功於粉絲，笑稱自己的影迷都是「事業粉」，不斷向她喊話「你必須幹」，在粉絲持續鼓勵下，她才重新燃起鬥志，決定從頭開始。

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