曹格18歲仔曹三豐大方認愛178cm長腿韓妹　爸爸神助攻抱得美人歸

曹格與吳速玲的兒子Joe（曹三豐）今年8月剛滿18歲，近來因陪媽媽直播帶貨、大方認愛韓國女友，一舉一動都成為網友討論焦點。



日前有網友在社群上留言，說他長得像韓國演員邊佑錫，沒想到Joe本人看到後親自回應，語氣急忙地直說對方「比自己帥多了」，謙虛反應讓不少網友笑稱「這孩子太老實了」。

日前有網友在社群上留言，說他長得像韓國演員邊佑錫，沒想到Joe本人看到後親自回應，語氣急忙地直說對方「比自己帥多了」（抖音@joe gege（舅哥哥）（曹三豐））

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Joe小時候曾跟著爸爸曹格和妹妹Grace登上大陸綜藝《爸爸去哪兒》，當時軟萌模樣圈粉無數。如今他抽高到183cm，外型越來越陽光，近期也經常出現在吳速玲的直播鏡頭裡。吳速玲曾透露，兒子喜歡受到關注，未來不排除往演藝相關領域發展，還對他說過「世界很大，你可以去嘗試」。

不過比起外貌話題，Joe的感情生活似乎更受矚目。他在18歲生日當天直接在社群曬出與韓國女友的合照認愛，女友身高178cm，兩人站在一起被網友封為「長腿情侶」。最有趣的是，這段戀情背後還有曹格「神助攻」。據了解，Joe個性比較害羞，當初逛街偶遇心儀的女生遲遲不敢開口，結果曹格直接上前替兒子向對方說「我兒子喜歡你」，讓Joe當場臉紅，一個月後兩人才正式交往。

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吳速玲對兒子的戀愛狀態也有不少「吐槽」。她先前接受媒體訪問時，曾說Joe根本是「超級世界戀愛腦」，交往一個月、一百天也要慶祝，有一次她催兒子睡覺，Joe還認真回說當天是交往100天紀念日，一定要陪女友講電話跨過12點，讓吳速玲聽完大翻白眼。至於在家的表現，吳速玲則爆料兒子其實話不多，還忍不住虧他「你說你很累，我也很累啊」。

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