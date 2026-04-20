曹格老花眼惹禍發文誤打「我是Gay」自爆出櫃　網民：有點晚了

金曲歌王曹格（Gary）與吳速玲於2022年結束14年婚姻，今年全面重啟歌唱事業，睽違12年再度開啟巡迴演唱會，首站上海站已於近日圓滿落幕。



曹格近日於上海完美結束首站巡迴演唱會。（ig@supergarychaw）

曹格感性發文驚呼「我是Gay」

演唱會後，曹格在社交平台上分享上海演唱會的精彩片段，原本想感性標註「我是Gary曹格，請多多指教」，豈料意外失手發生低級錯誤。他疑因英文名拼寫失誤，將「Gary」誤打成「gay」，變成大膽自爆「我是gay曹格」，貼文一出瞬間震撼全網，引發熱烈討論。

曹格發文將「Gary」誤打成「gay」。（threads截圖）

自嘲老花眼漏字網民笑言出櫃太遲

發現錯誤後，曹格迅速刪除貼文並重新發布正確版本。面對大批網民留言調侃，他尷尬地以幽默語氣解釋是「老花眼」惹的禍，更直言：「我老花miss了（漏打）個R啊！靠腰！」不少網民對此表示理解，紛紛笑回「老花眼可以原諒」、「這誤會大了」、「差一個字母差很多」，甚至網民笑稱「出櫃有點晚」。

發現錯誤後，曹格迅速刪除貼文並重新發布正確版本。（threads截圖）

曾金曲獎高呼：我不是Gay

事實上，曹格的性向已非首次成為話題。由於其英文名「Gary」與「Gay」發音相近，早在2014年參加內地節目《我是歌手》時，就有網民將「我是Gary曹格」聽錯成「我是Gay曹格」，變成網絡熱梗。而曹格早於2008年領取金曲獎時，就曾大方澄清：「我不是gay，搞清楚」，強調自己當時已有穩定女友。

曹格過去多次被誤認性取向。（ig@supergarychaw）