曹格曾與側田中環街頭醉酒打架決裂　竟迎來破冰：我同阿田係OK嘅

曹格現正舉行《打開耳朵聽我說》世界巡迴演唱會，大家對曹格最大的印象，肯定是於2009年和歌手側田於中環醉酒打架，更揮舞路牌想襲擊側田，成網上熱話，雖然他之後有公開道歉，演藝事業跌落谷底，當時他承諾戒酒。

曹格現正舉行《打開耳朵聽我說》世界巡迴演唱會。（片段截圖）

當年曹格就襲擊側田一事開記者會。（網上圖片）

側田曾與曹格打架。（資料圖片）

曹格表示演唱會上與側田合作

最近有網民在曹格演唱會上拍攝他的一段說話，他指與側田關係良好，甚至有機會出現在對方的演唱會，曹格指：「我同阿田係OK嘅，總有一場會出現嘅，唔係喺佢嗰邊，就喺我呢度。我估，如果唔係深圳，就係香港。」看來真正破冰的時間好快就會到！

「我同阿田係OK嘅」。（片段截圖）

「總有一場會出現嘅」。（片段截圖）

「唔係喺佢嗰邊」。（片段截圖）

「就喺我呢度」。（片段截圖）

「如果唔係深圳」。（片段截圖）

「就係香港」。（片段截圖）

曹格曾有自殺的念頭

曹格出生於馬來西亞，1999年，他曾參加Astro新秀大賽落選，因此面對歌唱比賽特別緊張。曹格在2001年推出首張專輯《笑我笨》，並於馬來西亞發行《Gary》同名專輯，正式出道。後來在因緣際會下到台灣發展和學習，但他也遇到不少挫折。他在2014年曾上節目《大牌駕到》，訪談間聊到出道的辛酸史，他表示所有人看到他的第一反應都是「這個人長得很醜」，漸漸得連他都覺得自己外表真的不好看，還一度自卑到不敢照鏡子。此外，曹格還指自己以前的事業發展不順，沒錢租屋住，只好睡在錄音室，梳化和樓梯間等可以休息的地方都待過，壓力非常大，常與媽媽吵架，心灰意冷之下，更曾有自殺的念頭。

曹格曾有自殺的念頭。（IG@supergarychaw）

曹格醉酒累事

後來，曹格於2006年發行《格格Blue》專輯，開始受到眾多樂迷支持，以「貴族憂鬱王子」的形象重返樂壇。一首《Superwoman》亦令他爆紅，2007年7月起，曹格於香港短暫居住。他於2009年和歌手側田於中環醉酒打架，更揮舞路牌想襲擊側田，成網上熱話，雖然他之後有公開道歉，演藝事業跌落谷底，當時他承諾戒酒。但到2013年，曹格在林志穎的婚禮上又喝醉失控，不只大聲咆哮，還對朋友動手，讓場面相當尷尬。同年10月，他在西門町河岸唱歌又喝醉，上台狂講粗口，好友小鬼（黃鴻升）把麥克風搶下打圓場，但曹格不領情。

曹格和太太吳速玲屢傳婚變。（視覺中國）

曹格曾公開要戒酒

自爆患過躁鬱症的曹格其實自跟太太吳速玲於2008年結婚後，就不時傳出因他重複犯錯醉酒鬧事，令老婆吳速玲感失望，又屢傳離婚。太太誕下一子一女之後，他決心照顧好家庭，形象一度改善。他亦曾於2013年再度醉酒鬧事之後，開記者會落淚道歉，透露女兒Grace跟他說：「不喜歡爸爸喝酒。」他為了不讓女兒失望，也不願讓女兒被人指著鼻子說：「你爸爸是酒鬼。」公開宣布一輩子戒酒。當時曹格表示如果再犯就要退出歌壇，還要捐出1000萬元新台幣給公益單位，把他關起來也可以，「我真的不會再碰酒了。」