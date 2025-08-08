《爸爸去哪兒》男星被爆出軌粉絲傳下體照　網民極度懷疑係佢

台灣「資深狗仔」葛斯齊在台灣父親節（8月8日）前夕，即昨（7日）於多個社交網站大爆料，指曾拍攝內地節目《爸爸去哪兒》中某位男明星出軌粉絲，還自發私密照給對方，但害怕東窗事發，又將責任嫁禍給經理人，引來不少網民根據線索找出嫌疑人。

葛斯齊在台灣父親節前夕大爆料。（葛斯齊微博圖片）

葛斯齊在社交網站上貼文表示：「爸爸去哪兒男星認「爸爸忙着與小孩的粉絲約會」，遭爆睡粉射後不理，自發軟香蕉照給粉絲聞香，害怕東窗事發，通通嫁禍經紀人！」在文未還強調先不論是否家暴，但婚內出軌就是事實。

葛斯齊貼文。（葛斯齊微博圖片）

而不少網民就根據他突然在台灣父親節前夕大爆料，猜指是「台灣男藝人」、「有家暴新聞」、「婚內出軌」三大重要線索去找嫌疑人。而《爸爸去哪兒》自第一季起，確實有多位來自台灣或在台灣發展的男藝人參加，包括林志穎、劉畊宏、曹格、夏克立等，但林志穎及劉畊宏一直是圈中出了名的好好先生，從未傳出出軌或家暴傳聞，所以被網民排除，而曹格與夏克立則被指嫌疑最大，前者曾傳多年來有情緒不穩定的問題，多次因醉酒鬧事上新聞，最終老婆吳速玲傳因受不了他的性格而離婚。

林志穎被網民排除。（微博圖片）

劉畊宏亦被網民排除。（微博圖片）

而夏克立與女星黃嘉千就在2022年爆出婚變，當時他被控有家暴行為，隨後離婚文件曝光顯示，他情緒失控時會摔東西、丟東西，飆罵髒話將黃嘉千趕出家門，甚至徒手掐住她頸部，更被他拿枕頭壓在臉上等，而他亦被爆婚內騷擾女工人（菲律賓保姆），私約對方抱睡等，根據他過往的新聞，不少網民認為他嫌疑最大，目前他已和黃嘉千離婚。

曹格遭到懷疑。（微博圖片）

夏克立被指嫌疑最大。（微博圖片）