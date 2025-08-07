46歲失婚歌王唱〈寂寞寂寞不好〉承認放不下前妻：我還是愛她的
撰文：聯合新聞網
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金曲歌王曹格2022年11月與結婚14年的吳速玲離婚後，事隔近兩年，日前他在小紅書分享演唱〈寂寞寂寞不好〉的影片，深情詮釋這首由他作曲的經典情歌，演唱時情緒濃烈、感情飽滿，令網友留言直呼「唱得好痛啊」、「聽得心好痛」，紛紛代入他與前妻的過往情感。
其中有網友留言表示「唱得好痛啊舅公！」而曹格親回應坦承「其實我還沒忘掉速玲」，不過這則留言雖然隨後被刪除，但仍被粉絲截圖保存，引發外界揣測他是否至今仍難以放下前妻。
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這首〈寂寞寂寞不好〉日前還被曹格16歲兒子Joe官宣戀情時，選用當背景音樂。曹格過去多次在演出場合提及前妻。2023年在台北演唱會上，他一度開玩笑說要把歌曲獻給吳速玲，現場燈光亮起，全場以為吳速玲現身，沒想到他隨即笑說：「騙你們的啦！」但接著演唱《掌紋》時，將原歌詞「沒有輸贏」改唱為「沒有速玲」，並動情表示：
「我還是愛她的，慢慢來。」
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