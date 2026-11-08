向太爆家中3子女2個躺平　痛批細仔向佑「坐等百億家產」心態扭曲

影視大亨向華強太太「向太」陳嵐傳出資產超過2000億台幣（約477億港元），近年來她積極經營個人頻道，拍攝影片大談育兒心經。日前向太在影片中自爆，家中3個孩子除了向佐外，其他2個都在「躺平」，甚至只是在坐等幾百億家產，讓她忍不住痛批，「一夜暴富都是放屁！」



大讚向佐努力工作養家 向太自爆：其他2個孩子總想「躺平」

向太夫妻育有3個孩子，相較於大兒子向佐近年來跨足直播、短劇行業，積極工作養家，向太直言，其他2個孩子總是想要躺平，夢想一夜暴富，錢會從天上掉下來。被問到是否給小兒子向佑太多錢，她不認為自己有做錯什麼，並透露過去給了向佑幾百萬作為創業基金，可是最後都虧了。

向太陳嵐爆家中3孩子有2個想躺平，批小兒子向佑只想坐等家產。（微博@向佐）

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向太認為，向佑做事好高鶩遠，相信別人能夠幫忙賺大錢，總是想著一夜暴富，更痛批其心態已經扭曲。

她說，公司曾有一名員工苦勸向佑：「（你）爸媽也是挺辛苦的，你看他們這麼勤勞做事，你要學學他們」，沒想到竟遭對方反嗆：

胡說八道，他們那幾百億身家，反正我就等著唄。

向太回憶40年來辛苦工作 感嘆：世界上真的沒有一夜暴富

隨後向太便以自身辛苦經歷舉例說道，自己從20幾歲開始工作，40幾年來一直努力勤奮，有時候每天只睡幾個小時，電話更是要24小時開機待命，回到辦公室還要處理各種問題，「世界上真的沒有一夜暴富，絕對不可能的，錢真的不是大風颳來的。」

向太表示，那些有錢人第一桶金同樣是辛苦打拼賺來的，然後繼續努力打拼這些人的財富都是日積月累的。但她也直言，大部分人想要的一夜暴富，通常都是想不勞而獲，

一夜暴富都是放屁！可是很多年輕人還想聞那個屁，覺得還挺香的。

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