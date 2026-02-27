韓主持被親哥嫂吸血　私吞48億韓元還買8個死亡險　法院重判出爐

韓國主持人朴修弘出道超過30年，他向來給人溫厚印象，最知名節目包含《我家的熊孩子》等，然而親哥、大嫂擔任經紀人期間竟私吞數十億韓元的酬勞、還幫他保了8張高額的死亡保險。



本案纏訟多年，26日最高法院判處朴修弘親哥朴某3年6個月有期徒刑，大嫂李某為1年6個月有期徒刑，緩刑2年。

朴修弘被爆遭親兄私吞數十億韓元的酬勞、還幫他保了8張高額的死亡保險。（網上圖片）

藉職務侵吞朴修弘酬勞 親兄弟纏訟3年

韓國最高法院依涉嫌違反《特定經濟犯罪加重處罰法》（侵占罪），判處朴某3年6個月有期徒刑，李某1年6個月有期徒刑，緩刑2年。本案源於朴某2011年至2021年的這10年間，經營兩間經紀公司，他卻藉職務之便侵吞朴修弘的演出酬勞，2022年10月遭起訴。

原先起訴書所載的侵占金額為韓幣61.7億元（約3358萬港元），不過一審中扣除重複項目，檢方最終將金額修正為韓幣48億元（約2612萬港元），不過法院一審僅認定朴某侵占公司資金韓幣20億元（約1089萬港元）的部分有罪，判處他2年有期徒刑，老婆李某則因缺乏共謀的直接證據，宣判無罪。

犯罪手法太惡劣 二審加重判刑期

去（2025）年12月二審宣判，不過這次法院認為因為朴某的犯罪行為，公司仍不斷受害，朴修弘也請求嚴懲，「其犯罪手法相當惡劣，將其作為特別加重因素，並反映在量刑上。」因此朴某被判3年6個月有期徒刑，當庭收押，李某為1年6個月、緩刑2年。

