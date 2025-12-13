奇洛李維斯名作導演涉詐騙Netflix逾8000萬　面臨最高90年監禁

荷里活導演卡爾艾瑞克林奇（Carl Rinsch）曾因拍攝2013年《浪魂47》（47 Ronin）受到外界注目，當年才初執導筒，卻能與環球影業合作聯手拍攝成本上億的特效大片，並找來奇洛李維斯（Keanu Reeves）、真田廣之以及淺野忠信等大明星共同出演。

近期根據美國《紐約時報》報導，卡爾艾瑞克林奇因涉嫌詐騙Netflix共計1100萬美元（約港幣8563萬元）製作資金，遭美國紐約聯邦法院裁定電信詐欺、洗黑錢等多項罪名成立，最高恐面臨最高90年的監禁。

荷里活導演Carl Erik Rinsch涉嫌詐騙Netflix共計1100萬美元（約港幣8563萬元），恐面臨最高90年監禁。（gettyimages）

Carl Erik Rinsch曾因拍攝《浪魂47》受到注目，該片由奇洛李維斯主演：

大咖導演詐騙Netflix上億元　面臨最高90年監禁

檢方指出，導演卡爾（Carl）原應為 Netflix 製作影集《White Horse》，片商已陸續支付約 4400 萬美元（約港幣3.4億元）作為製作費用。然而，卡爾在製作尚未完成的情況下，竟再次要求追加資金。Netflix 基於信任撥款了額外的 1100 萬美元，但檢方表示，這筆資金並未用於影集製作，反而被卡爾轉入個人帳戶後挪用。

卡爾先將部分資金投入高風險投資，造成近半虧損。隨後將剩餘資金轉往加密貨幣市場並獲利。最終，卡爾將所有資金轉回個人帳戶，並開始進行驚人的奢華消費。目前，該部影集《White Horse》仍未完成製作。對於整起事件，Netflix 對外不予評論。

卡爾的辯護律師班傑明·齊曼（Benjamin Zeman）則強調這是「決策錯誤」，並表示此案恐為藝術創作者與資方在創作與合約爭議中，帶來危險的司法先例。卡爾的最終判決預計將於明年 4 月宣判。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

