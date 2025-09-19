35歲男歌手被控詐騙兼洗黑錢！靠「張學友」行騙　還遭揭欠債不還

曾參加過《超級星光大道》的台灣創作歌手田宥翔（本名田品翔），涉及的官司都是詐欺跟洗黑錢案。



在去年他就被指控，自稱是音樂人，可以拿到張學友演唱會的票，涉嫌詐騙百萬元（台幣，下同），受害者頻頻追債，他強調會還款，但至今仍沒還一毛錢！

田宥翔16歲時參加了《超級星光大道》，之後發行了兩張單曲，也曾到中國大陸發展。（田宥翔Facebook）

36歲的田宥翔，他在16歲時參加了《超級星光大道》，之後發行了兩張單曲，也曾到中國大陸發展。在他的YouTube頻道上還上傳了不少翻唱歌曲，但後來他在線上的活動明顯減少。

據受害者提供的對話截圖顯示，是透過朋友介紹認識田宥翔，對方聲稱有公關公司的人會提供張學友演唱會的票，原價5880元，開價6000元。

受害者付了2萬4千元後，田宥翔表示演唱會7天前就可以取票，但直到演出取消，田宥翔雖然強調會匯款，但一年多過去了，受害者仍然沒有收到任何退款。

台灣創作歌手田宥翔被控賣假票詐騙。（短訊截圖）

根據判決書資料，田宥翔涉及的案件都是詐欺和洗黑錢，而且受害者不只一人。北院今年的一起判決也與田姓男子有關，當時他告訴一名男子自己是歌手，剛從國外回來，銀行帳戶還沒辦好，請對方借給他帳號使用。這名好心的男子借出帳號後不久，該帳號就被示警，還捲入洗黑錢案官司。所幸這名男子後來獲判無罪。

其他被害者表示，與田宥翔相關的官司目前都還在進行中。此次田宥翔終於被逮捕歸案，儘管受害者追回款項的機率很小，但他們希望透過曝光此事，能避免更多人成為下一個受害者。

