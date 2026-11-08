蔡卓妍粉紅造型二度出任形象大使　關智斌首登馬場舞台自薦做大使

在亞洲具領導地位的美粧產品零售集團莎莎國際控股有限公司與香港賽馬會於今天（11月8日）假沙田馬場舉辦一年一度的時尚賽馬盛事「莎莎婦女銀袋日」，眾多名人、明星盛裝出席，開啟全城最美盛事。



莎莎國際控股有限公司與香港賽馬會於今天（11月8日）假沙田馬場舉辦一年一度的時尚賽馬盛事「莎莎婦女銀袋日」。（公關提供）

適逢今年標誌著「婦女銀袋賽」180年經典傳承，蔡卓妍（阿Sa）再度出任活動形象大使，以一身經典粉紅造型，艷壓全場。摯友關智斌（Kenny）更首度登上沙田馬場舞台，擔任「莎莎婦女銀袋日」的開幕表演嘉賓，為年度盛事揭開序幕。

阿Sa粉紅經典造型再升級 二度大使身份感榮幸

再度擔任「莎莎婦女銀袋日」形象大使的蔡卓妍（阿Sa），以精心打造的經典粉紅造型矚目亮相，配搭華麗帽飾，再襯以精緻亮麗妝容，將經典韻味與時尚魅力融為一體，舉手投足盡顯大使風采，成為現場焦點。

「莎莎婦女銀袋日2026」形象大使蔡卓妍小姐。（公關提供）

阿Sa表示，能成為活動歷來唯一一位兩度獲委任為形象大使的藝人，令她倍感榮幸；今年更有老Best關智斌（Kenny）同場參與，感覺就像相約好友同赴一場Pink Party，格外開心。不過，好友聚首亦不忘「較量」一番！阿Sa笑言，早已向身邊工作人員打探Kenny的粉紅造型，務求在穿搭上先勝一籌。為了比Kenny「更粉紅」，她今次特別花心思準備，更興致勃勃地分享造型巧思：「自獲委任起便開始準備，我與造型師討論了很久，希望設計出一個高貴、時尚又優雅的全粉紅造型。今次特別準備了一件全粉紅長裙，配以精心挑選的頭飾與細節，希望令大家眼前一亮。」

再度擔任「莎莎婦女銀袋日」形象大使的蔡卓妍（阿Sa）。（公關提供）

談到Kenny首度擔任「莎莎婦女銀袋日」開幕表演嘉賓，阿Sa坦言當日行程緊密，未能全程細賞好友的演出，但聽到身邊人一致大讚他的表現，也替他感到高興：「我知道Kenny花了很多時間在這表演上，我還特別在他演出前祝他Good Show！」一句窩心打氣，盡見二人的深厚友情。

關智斌, 蔡卓妍（公關提供）

Kenny首登馬場舞台勁歌熱舞炒熱銀袋日

首次登上沙田馬場舞台的Kenny，以「莎莎婦女銀袋日」開幕表演嘉賓身份，在馬匹亮相圈送上一連串勁歌熱舞。他先以〈夢不落派對〉、〈去邊道〉、〈頭頂有角〉及〈LALA世界〉組成的舞曲串燒揭開序幕，再以大熱歌曲〈眼紅館〉壓軸，憑充滿感染力的歌聲與舞台魅力，迅速炒熱現場氣氛。此外，莎莎亦邀請了香港知專設計學院（HKDI）合作華麗帽藝盛演，展示時裝形象設計高級文憑畢業學生精心設計的作品。

Kenny以「莎莎婦女銀袋日」開幕表演嘉賓身份首次登上沙田馬場舞台。（公關提供）

對於首次在馬場演出，Kenny坦言既興奮又緊張。知道「莎莎婦女銀袋日」是結合時尚與美的年度盛事，他特別用心構思演出造型，希望讓觀眾看到不一樣的Kenny。他亦表示，在馬匹亮相圈與觀眾近距離互動，感覺有別於一般演出場地，這份新鮮感讓他的馬場舞台初體驗格外難忘。除了享受演出，Kenny亦大讚活動氣氛，直言期待日後再度參與，更即場「自薦」，提議大會考慮邀請自己擔任形象大使，笑言自己正是不錯的人選！

Kenny以「莎莎婦女銀袋日」開幕表演嘉賓身份首次登上沙田馬場舞台。（公關提供）

得知老Best有意接棒，阿Sa隨即大笑，更為Kenny開出「加操」條件：「如果Kenny想成為『莎莎婦女銀袋日』形象大使，那他一定要再落多些苦功，不單要與我一起做gym，更要跟我一起護膚，或者都有機會的！」由粉紅造型鬥到健身護膚，兩位好友你來我往，為這場Pink Party添上不少歡樂。

Kenny以「莎莎婦女銀袋日」開幕表演嘉賓身份首次登上沙田馬場舞台。（公關提供）

城中名媛名人盛裝見證莎莎年度矚目盛事

今年「莎莎婦女銀袋日」繼續吸引城中眾多演藝界紅星盛裝出席，共同見證這場美麗盛事。當中包括曾志偉先生、何麗全伉儷、樂易玲小姐、曾比特先生、海兒小姐、VIVA成員姜咏鑫小姐、黃淑蔓小姐、本年度香港小姐冠軍袁絲珩小姐、亞軍鄧匡閔小姐、季軍李澤欣小姐及友誼小姐李澄晴等。

VIVA成員姜咏鑫, 關智斌, 蔡卓妍, 曾比特, 海兒。（公關提供）

政商界及社交名人同樣踴躍參與，包括陳振邦先生、郭浩泉先生、江鈺琪小姐、梁唐青儀女士、梁智鴻伉儷、孫鍾小芬女士、楊受成博士、龐維新伉儷、譚毓楨女士、陳曉峰先生、鄭錦鐘伉儷、史立德伉儷、雷禮權伉儷、何猷亨先生、單日堅伉儷、張宇人伉儷、丁毓珠女士、林貝聿嘉女士、鄧鉅明伉儷、陳肇始女士、江達可伉儷、石禮謙先生、劉倩婷女士、羅穎怡女士、鄭子邦先生、甘永傑先生、王大業先生、龔鈁伉儷等，共同見證「莎莎婦女銀袋日」的經典時刻。

海兒（公關提供）

入場可換領「婦女銀袋180經典紀念襟針」

除全場焦點的「莎莎婦女銀袋賽」外，今天於沙田馬場內還舉行了多場以莎莎門店銷售之著名國際品牌命名的賽事，包括L’ORÉAL PARiS讓賽、NEOGENCE讓賽、GRACE ONE讓賽、KATE TOKYO讓賽、CANMAKE TOKYO讓賽、ELIZABETH ARDEN讓賽、LA ESTEPHE讓賽、NEUE讓賽、SUISSE PROGRAMME讓賽及SANTA MONICA讓賽。

VIVA成員姜咏鑫（公關提供）

現場不僅有緊張刺激的賽馬活動，同時更安排了連串精彩活動，當中包括特別打造Y2K風格「#SSLPD美拍館」、「莎莎美妝大挑戰」及「莎莎美妝專區」等。此外，入場人士只要於指定場所單一消費滿指定金額，即可換領限量版「婦女銀袋180經典紀念襟針」一枚，以珍藏這份經典的美麗回憶。今年的紀念襟針以「180th」為設計重點，以馬蹄鐵造型為主體，中央融入駿馬頭像，並以粉紅閃石點綴，設計簡潔優雅，完美紀念「婦女銀袋賽」180年傳奇，同時呼應「賽出時尚」的主題。

VIVA成員姜咏鑫, 曾比特, 海兒。（公關提供）

「莎莎婦女銀袋日」，前稱「婦女銀袋賽」，於1846年首次舉行，是本港其中一項歷史最悠久的賽事。早在百多年前，參與「婦女銀袋賽」的名媛淑女均盛裝出席，爭妍鬥麗。根據當時的傳統，於「婦女銀袋賽」勝出馬匹的馬主、練馬師及騎師均可獲頒發純金金幣作獎勵，並由一位名媛擔任頒獎嘉賓。近年來，此項傳統已改為馬主、練馬師及騎師各獲贈一枚香港農曆新年金幣作紀念。自2005年起，莎莎與香港賽馬會擕手舉辦這項馬場時尚盛會，秉承銀袋傳統，將美麗時尚與賽馬結合。