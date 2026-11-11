河莉秀自爆夜店恐怖遇襲　全身抹糞男攜瓦斯搞事　經理人撲救化險

韓國首位跨性別藝人河莉秀險遭糞便攻擊！她近日登上YouTube頻道分享過去經歷，透露過去受邀前往夜店活動時，現場突然有民眾提著冰桶朝她走來，不僅散發出濃烈惡臭，冰桶內更裝滿丁烷瓦斯罐，所幸經理人及時出面阻止，才沒有釀成意外。她也透露，這起事件當年鬧得沸沸揚揚，沒想到反而讓活動場地知名度大增。



惡臭男抹糞持冰桶走近 經理人見狀肉身阻止

河莉秀9日參與YouTube頻道《Studio830》的節目，也回憶2002年發生的插曲：「現在想起來還是覺得非常驚險。」當時她受邀到一家夜店參加活動，沒想到表演途中，原本聚集在現場的觀眾突然像紅海分開般往兩側分開，讓她相當困惑，接著便看見一名男子提著冰桶走過來，現場還飄散著非常濃烈的惡臭。

河莉秀聊到20多年前去夜店表演，差點被潑糞、瓦斯桶攻擊的驚險事件。（YouTube@Studio830）

河莉秀透露，當時舞台上的經理人見狀立刻衝出去制止對方，才沒有讓事情進一步惡化。她也說明，這起事件疑似與夜店之間的競爭有關，當時她受邀前往的店家規模相當大、人氣也很高，加上自己正值演藝事業高峰，吸引大批民眾到場，可能因此引來其他業者眼紅。

疑競爭對手報復 意外成免費宣傳

她進一步透露，對方疑似為了報復並破壞活動，竟在身上沾滿糞便，還在冰桶內裝滿丁烷瓦斯罐，打算以此威脅恐嚇。所幸對方還沒走到她面前，就已經遭到現場人員制止。河莉秀回憶：「那時候新聞報導得非常大。」沒想到事情後來卻出現意想不到的發展，「那家店後來生意變得非常好，反而因禍得福，因為那些人幫忙打了廣告。」

河莉秀2001年因化妝品廣告迅速打開知名度，同年以歌手身分出道，憑藉鮮明形象受到大眾關注。此後她陸續跨足戲劇與綜藝領域，成為當地演藝圈知名的跨性別藝人。

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