金子涵被騙淪落街頭　親妹回應姊姊現況及生病內情　澄清囚禁傳聞

撰文：聯合新聞網
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過去參加過選秀節目「青春有你2」的金子涵，2025年4月宣布退出演藝圈，但其精神及健康狀況頻出問題，日前被網友拍到獨自一人出現在大賣場，結果她看到後就要求網友刪除照片，更自爆遭朋友設計騙光積蓄，還騙她到陌生城市，導致她露宿街頭，之後金子涵的妹妹在網上回應網友問題，曝姊姊的現況。

金子涵的妹妹透露目前姊姊已安全返家，由爸爸照顧，也澄清否認家人將她關起來的說法，並揭露金子涵有憂鬱症（抑鬱症），早在以前赴韓國當SM練習生時，就開始出現症狀，但當時沒有重視，之後父母有帶她去就醫，不過她拒絕就醫、拒絕吃藥。

金子涵（微博@金子涵Aria全球粉絲後援會）

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金子涵的妹妹也表示，目前與最小的妹妹在美國讀書，媽媽現在是中美兩地跑，爸爸則是都在國內，之前因為金子涵為留在國內發展，所以沒有拿綠卡，現在想要重新申請簽證，又一直沒有獲批，不然其實想要接姊姊來美國生活。由於父母都不是美國籍，所以只能靠她去申請親屬移民，但可能要等很多年。

金子涵的妹妹也呼籲網友，不要再在網上發文議論姊姊，有什麼問題來問她就好。她也有發訊息關心姊姊的情況，不過姊姊一直都沒有回覆，所以目前姊姊的精神情緒狀況還不太清楚。

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