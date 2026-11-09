金子涵爆淪落街頭　痛訴遭好友騙光積蓄偷護照　幕後黑手落藥操控

過去參加過選秀節目「青春有你2」的金子涵，2025年4月宣布退出演藝圈，但其精神及健康狀況頻出問題，2025年8月曾曬出暴瘦剃成平頭的自拍照，眼神看起來空洞。



日前有網友在小紅書上貼出幾張照片，指出在賣場見到一個高個美女，覺得很像是金子涵，隨後金子涵在該貼文下留言，證實照片中的人就是她，不過卻吐露自己前幾天被搞到露宿街頭，情況很糟，要求網友把照片刪了。

金子涵參加過選秀節目「青春有你2」，2025年4月宣布退圈，但其精神及健康狀況頻出問題。（微博@愛奇藝青春有你）

金子涵近日吐露自己被搞到露宿街頭，情況很糟：

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之後金子涵發文自曝稱，這幾年有人冒充認識她的家人來接近她，成功獲得她的信任成為最好的朋友，騙走她省吃儉用存下來的所有錢，還拿走她的貼身物品，最後把她騙到陌生城市，現在她想回家，但護照也被偷走。她還稱之前自己被下藥中毒很嚴重，4天只能睡在椅子上，痛罵背後真正在操控這一切的人。

不少網友留言關心金子涵，紛紛建議她去報警，不過也有些網友認為，之前她鬧出過一些事情，疑似精神狀況有異，希望家人能出面幫忙協助就醫。

其實，2026年1月金子涵突然貼出封鎖蔡徐坤的截圖，並配上「大騙子」的歌詞與中指表情符號，引發熱議。對此，蔡徐坤工作室當即澄清雙方僅有2020年節目錄製時的交集，並無私交。同年3月她又再發文表示，蔡徐坤事件是「受操控者誤導」所致，但並未透露幕後操控者身分。

2026年4月金子涵在直播中大爆，3年前因為皮膚問題被誘騙施打所謂的除痘針，臉部被注射了40~50針的不明物體，此後如果她不聽話，就會出現劇烈頭痛，甚至讓她哭求著對方停止，更曾經痛到3次自殘，還秀出手臂上自殘的痕跡。強調這不是憂鬱症造成的，一切都是受到外力操控造成的。金子涵更聲稱自己的手機及所有居家行動，都被全程監視，直指幕後操控者是蓄意要將她營造成精神失常的病人，家人也都認為她是精神異常，導致她孤立無援。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】