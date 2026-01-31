《青春有你》女選手拉黑蔡徐坤　「比中指」暗諷騙子　男方回應了

近日，蔡徐坤頻繁登上微博熱搜，起因是一名《青春有你 2》訓練生在社交平台曬出自己拉黑蔡徐坤的截圖，並隨後發布了一系列動態，引起粉絲和網友的廣泛關注。



對此，蔡徐坤工作室迅速作出回應，第一時間發布聲明進行澄清。

近日，蔡徐坤頻繁登上微博熱搜，起因是一名《青春有你 2》訓練生在社交平台曬出自己拉黑蔡徐坤的截圖。（蔡徐坤微博圖片）

曾在 2020 年參加《青春有你 2》、現已退圈的訓練生金子涵，於 1 月 28 日在小紅書發布了蔡徐坤賬號被拉黑的截圖，並配文英文寫道：

能否以同樣方式給予他人善意？（Can one give kindness to others in the same way?）

同時上傳了一個「比中指」的表情包。

曾在 2020 年參加《青春有你 2》、現已退圈的訓練生金子涵。（Instagram@zihan_jin）

事件持續發酵後，金子涵並未停止更新，她隨後發布了一首名為《Disrespectful》的歌曲，歌詞內容被網友廣泛解讀，話題熱度再次上升。

值得一提的是，當年蔡徐坤在《青春有你 2》中擔任導師，因此二人被網友視作「師徒關係」。

然而，金子涵當時未能出道，之後短暫參與樂華女團，但在 2025 年卻毫無預警地宣佈退圈。退圈後，她曾在社交平台上傳自己剃光頭的照片，稱因健康原因選擇回歸普通生活，其精神與健康狀況一度受到關注。

值得注意的是，二人公開交集僅限於 2020 年《青春有你 2》期間，蔡徐坤擔任導師、金子涵為學員，此後六年沒有任何公開互動記錄。因此，網友們對金子涵近期突然發帖感到十分困惑。

對此，蔡徐坤工作室第一時間作出回應，表示雙方僅在節目錄制中有交集，並未說明拉黑原因或就相關傳聞作出否認，同時也邀請大家在 2 月 6 日聆聽蔡 PD 的新專輯。

蔡徐坤工作室發文回應。（微博圖片）

金子涵方面尚未解釋拉黑原因，也未證實豎中指表情與歌曲歌詞控訴的關聯性。此外，因發布動態正值新專輯宣傳期，她也被部分網友質疑藉機蹭熱度，但截至目前並無進一步回應。

