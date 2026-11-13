節目巡禮2027｜鄧凱文搣甩孖辮妹變知性MC　網民讚可塑性高

無綫大型盛事《TVB邁向60年節目巡禮2027》日前於西九文化區戲曲中心圓滿舉行，現場雲集近百位藝員及逾千名廣告客戶，場面盛大。除了來年重點劇集與綜藝陣容成為焦點外，當晚大會司儀名單亦帶來驚喜。除了金牌主持林盛斌（Bob）及陳庭欣（Toby）坐鎮外，近年憑《東張西望》人氣急升的「東張女神」鄧凱文（Eris）更首度獲派重任擔任大型節目巡禮司儀。

搣甩招牌「孖辮妹」形象 白色斗篷短裙盡顯優雅女人味

鄧凱文自2023年參選港姐十強止步後簽約TVB，加入《東張西望》擔任外景主持，過去經常以活潑可愛的「孖辮妹」造型採訪，因而深入民心並獲封為新一代「東張女神」。不過，今次踏上《TVB節目巡禮2027》舞台，她徹底搣甩平日的鄰家女孩形象，改以一襲剪裁俐落、設計感十足的純白斗篷式西裝短裙登場，並將長髮優雅收起，僅留兩側微捲瀏海修飾臉型。整體造型既大方得體，又隱約展現傲人身段與修長美腿，散發濃厚的知性美與成熟女性韻味，令不少觀眾及網民眼前一亮。

鄧凱文搣甩「孖辮妹」形象首做《節目巡禮》司儀。（IG:thm___）

首任大型騷MC難掩緊張 真摯剖白謝前輩一路護航

首次在公司大型客戶活動中擔綱司儀，鄧凱文面對台下逾千名嘉賓及眾多前輩藝員，坦言心情相當忐忑。活動結束後，她在社交平台分享多張台前幕後花絮照，並剖白首次做MC的真實感受，直言：「喺公司第一次做MC嘅sales presentation，多謝公司嘅信任！其實一開始嘅時候，真係好緊張、好緊張！」

雖然初登大舞台難免壓力爆燈，但幸得身旁兩位經驗豐富的司儀拍檔林盛斌與陳庭欣全程照應，令她順利完成任務。鄧凱文同時亦大讚前輩非常照顧新人：「兩位前輩無論係開show前後，都會不斷鼓勵我、提點我同埋教導我，我真係好感激，好有愛呀！未來我一定會繼續努力做好自己，唔會辜負你哋嘅期望同教導！」

轉型端莊路線獲好評 網民激讚可塑性高

從《東張西望》街頭奔走的「孖辮妹」，搖身一變成為舞台上淡定得體的大會司儀，鄧凱文今次的造型與表現均獲得網民一致好評。不少粉絲在她的社交平台留言大讚她「高貴大方」、「好有氣質」、「原來收起頭髮咁有女人味」。繼外景採訪及綜藝節目後，網民期待她能在司儀主持領域發光發熱，成為無綫新一代全方位女主持。

鄧凱文搣甩「孖辮妹」形象首做《節目巡禮》司儀。（IG:thm___）