李家鼎夥李泳豪開工精神飽滿　首度父子檔拍節目：好快和大家見面

李家鼎（鼎爺）前妻施明於今年3月離世，隨即爆出孖仔李泳漢與李泳豪不和及爭產糾紛，成為全城焦點。經歷連月風波後，鼎爺近日終於重拾狀態，精神奕奕重返幕前！細仔李泳豪今日（14日）在社交平台曬出開工合照，聯同肥媽（Maria Cordero）及陸浩明（6號）為TVB開拍全新飲食綜藝節目《家家有本美味的經》，更透露節目好快就會同觀眾見面。

李家鼎（鼎爺）前妻施明於今年3月離世，隨即爆出孖仔李泳漢與李泳豪不和及爭產糾紛，成為全城焦點。（IG圖片）

李泳豪表示如今家庭成員「只有爸爸、我同太太三個」。（ig@drift_greg）

豪仔向來孝順父母。（IG@drift_greg）

鼎爺開工勁醒神

從李泳豪分享的拍攝現場照片可見，四人正身處一間充滿中式懷舊佈置的食肆內圍坐圓桌取景。席間6號與肥媽笑容滿面；身穿鮮紅色襯衫的李泳豪則對鏡頭比出「V」字手勢，心情大靚。最令網民驚喜的是坐在中間的鼎爺，戴上深啡色牛仔帽配格仔恤衫及背心，雙手抱胸望向鏡頭，面色紅潤且精神飽滿，獲網民留言大讚「大家都好醒神」、「期待」！

鼎爺夥細仔李泳豪開工精神奕奕。（IG@drift_greg）

首度父子檔拍飲食節目

今次《家家有本美味的經》是李泳豪首次參與綜藝節目，更是兩父子破天荒以「父子檔」合作主持飲食節目。李泳豪早前坦言拍攝過程充滿挑戰，有不少地方需要邊做邊學，但能與父親並肩作戰感到十分榮幸。早前拍攝期間，肥媽、6號連同台前幕後更秘密為即將迎來80歲大壽的鼎爺送上生日蛋糕突襲慶生，令鼎爺笑逐顏開，現場氣氛溫馨又熱鬧。

李家鼎孖李泳豪首度父子檔拍廣告。（影片截圖）