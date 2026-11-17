憑經典韓劇《請回答1988》「善宇」一角深受觀眾喜愛的36歲韓國男星高庚杓，於上周六（14日）凌晨在首爾酒後駕駛並追撞一輛街道清潔車，現場血液酒精濃度酒測值高達0.150%，遠超吊銷駕照標準（0.08%）。隨著公司發聲明及本人公開道歉信並宣布停工，包括《第六感：B-Side》及《玩什麼好呢？》在內的多檔綜藝亦連夜宣布刪減其鏡頭，事件隨即引爆娛樂熱話，大批網民直呼「善宇濾鏡徹底碎了」，更紛紛替週末被迫通宵重剪的幕後剪輯師抱不平。



36歲韓國男星高庚杓，於上周六（14日）凌晨在首爾酒後駕駛並追撞一輛街道清潔車。（IG@kopular）

隨後高庚杓的經理人公司與本人火速發聲明及手寫信致歉並宣布中斷所有演藝活動。（IG@kopular）

《請回答1988》「善宇」暖男形象幻滅 劇迷嘆毀十年觀眾緣

高庚杓多年來憑藉《請回答1988》中孝順顧家、溫柔懂事的「善宇」形象深入民心，成為不少觀眾眼中的「好青年」代表。據韓媒報道，他於11月14日凌晨3時30分左右在首爾麻浦區東橋洞酒後駕駛私家車追撞作業中清潔車，現場血液酒精濃度已達韓國吊銷駕照標準（0.08%以上），部分報道指數值高達約0.15%，事故導致一名60多歲清潔工人受輕傷並送院治療，清潔車亦部分受損。

高庚杓多年來憑藉《請回答1988》中孝順顧家、溫柔懂事的「善宇」形象深入民心。（IG@ryuhye01）

高庚杓（圖最右）多年來憑藉《請回答1988》中孝順顧家、溫柔懂事的「善宇」形象深入民心，成為不少觀眾眼中的「好青年」代表。（《請回答1988》宣傳圖片）

強烈的形象反差令劇迷大受打擊，社交平台湧現大量網民留言嘆息：「角色溫柔懂事與現實酒駕肇事的反差太大，『善宇』濾鏡徹底碎了」、「酒精濃度超標近兩倍還敢開車，親手毀掉累積十年的好感太讓人失望」。

高庚杓強烈的形象反差令劇迷大受打擊。（網上圖片）

社交平台湧現大量網民對高庚杓酒駕留言嘆息。（微博截圖）

社交平台湧現大量網民對高庚杓酒駕留言嘆息。（微博截圖）

三檔綜藝連夜刪鏡切割 網民替剪輯師週末加班抱不平

事故曝光後，高庚杓所屬經理人公司CL&COMPANY先發聲明認錯，高庚杓本人則於翌日（15日）在個人社交平台公開道歉信，直言「無顏面對」並宣布中斷所有演藝活動。比道歉聲明行動更快的，是各大綜藝節目組的緊急切割：tvN《第六感：B-Side》在距離節目收官僅剩兩集時宣布最大限度剪走其分量，MBC《玩什麼好呢？》及《大逃出》亦相繼表態盡可能刪除或重新剪輯相關鏡頭。

事故曝光後，高庚杓所屬經理人公司CL&COMPANY當天上午發聲明致歉，本人亦公開道歉信直言「無顏面對」並宣布中斷所有演藝活動。（IG@kopular）

其中《玩什麼好呢？》更在14日早上9時傳出酒駕新聞後，僅用半天時間便趕在傍晚6時播出前完成重剪，正片播出後吸引大批韓國網民在節目片段下驚歎留言：「哇，今天爆出來的事，竟然都剪輯完成了哈哈哈」、「今天早晨9點出的新聞，節目晚上6點播，半天就完成了，太厲害了！」。

其中《玩什麼好呢？》更在14日早上9時傳出酒駕新聞後，僅用半天時間便趕在傍晚6時播出前完成重剪。（微博@奮鬥在韓國）

不少網民亦替後期人員抱不平，直呼：「藝人喝一杯爽了，剪輯師週末又要通宵加班打馬賽克」，直言真正受苦的永遠是被連累的幕後人員。

其中《玩什麼好呢？》更在14日早上9時傳出酒駕新聞後，僅用半天時間便趕在傍晚6時播出前完成重剪。（網上圖片）

其中《玩什麼好呢？》更在14日早上9時傳出酒駕新聞後，僅用半天時間便趕在傍晚6時播出前完成重剪。（網上圖片）

多套播映及待播節目受牽連 韓娛圈酒駕「零容忍」恐難翻身

韓國演藝圈向來對酒駕採取「零容忍」態度，一旦涉事幾乎等同事業急煞車。高庚杓此前手握《第六感：B-Side》、《寶劍魔法店2》（又譯《鄉村魔髮師2》）及TVING原創綜藝《大逃脫：都市怪談》等多檔重頭綜藝，偏偏事故發生在節目播出期間及新季開播前夕，令製作方幾乎毫無緩衝餘地。有網民一針見血總結：「自己犯錯還要連累整組工作人員和嘉賓的心血才最可恨」，預料其演藝事業將面臨漫長冷凍期。

高庚杓此前手握《第六感：B-Side》、《寶劍魔法屋2》及《大逃脫：都市怪談》等多檔重頭綜藝，偏偏事故發生在節目播出期間及新季開播前夕，令製作方幾乎毫無緩衝餘地。（X@오로라）

網民預料高庚杓的演藝事業將面臨漫長冷凍期。（IG@kopular）