《請回答1988》善宇濾鏡碎裂！高庚杓酒駕超標 3大綜藝火速割席
憑經典韓劇《請回答1988》「善宇」一角深受觀眾喜愛的36歲韓國男星高庚杓，於上周六（14日）凌晨在首爾酒後駕駛並追撞一輛街道清潔車，現場血液酒精濃度酒測值高達0.150%，遠超吊銷駕照標準（0.08%）。隨著公司發聲明及本人公開道歉信並宣布停工，包括《第六感：B-Side》及《玩什麼好呢？》在內的多檔綜藝亦連夜宣布刪減其鏡頭，事件隨即引爆娛樂熱話，大批網民直呼「善宇濾鏡徹底碎了」，更紛紛替週末被迫通宵重剪的幕後剪輯師抱不平。
《請回答1988》「善宇」暖男形象幻滅 劇迷嘆毀十年觀眾緣
高庚杓多年來憑藉《請回答1988》中孝順顧家、溫柔懂事的「善宇」形象深入民心，成為不少觀眾眼中的「好青年」代表。據韓媒報道，他於11月14日凌晨3時30分左右在首爾麻浦區東橋洞酒後駕駛私家車追撞作業中清潔車，現場血液酒精濃度已達韓國吊銷駕照標準（0.08%以上），部分報道指數值高達約0.15%，事故導致一名60多歲清潔工人受輕傷並送院治療，清潔車亦部分受損。
強烈的形象反差令劇迷大受打擊，社交平台湧現大量網民留言嘆息：「角色溫柔懂事與現實酒駕肇事的反差太大，『善宇』濾鏡徹底碎了」、「酒精濃度超標近兩倍還敢開車，親手毀掉累積十年的好感太讓人失望」。
三檔綜藝連夜刪鏡切割 網民替剪輯師週末加班抱不平
事故曝光後，高庚杓所屬經理人公司CL&COMPANY先發聲明認錯，高庚杓本人則於翌日（15日）在個人社交平台公開道歉信，直言「無顏面對」並宣布中斷所有演藝活動。比道歉聲明行動更快的，是各大綜藝節目組的緊急切割：tvN《第六感：B-Side》在距離節目收官僅剩兩集時宣布最大限度剪走其分量，MBC《玩什麼好呢？》及《大逃出》亦相繼表態盡可能刪除或重新剪輯相關鏡頭。
其中《玩什麼好呢？》更在14日早上9時傳出酒駕新聞後，僅用半天時間便趕在傍晚6時播出前完成重剪，正片播出後吸引大批韓國網民在節目片段下驚歎留言：「哇，今天爆出來的事，竟然都剪輯完成了哈哈哈」、「今天早晨9點出的新聞，節目晚上6點播，半天就完成了，太厲害了！」。
不少網民亦替後期人員抱不平，直呼：「藝人喝一杯爽了，剪輯師週末又要通宵加班打馬賽克」，直言真正受苦的永遠是被連累的幕後人員。
多套播映及待播節目受牽連 韓娛圈酒駕「零容忍」恐難翻身
韓國演藝圈向來對酒駕採取「零容忍」態度，一旦涉事幾乎等同事業急煞車。高庚杓此前手握《第六感：B-Side》、《寶劍魔法店2》（又譯《鄉村魔髮師2》）及TVING原創綜藝《大逃脫：都市怪談》等多檔重頭綜藝，偏偏事故發生在節目播出期間及新季開播前夕，令製作方幾乎毫無緩衝餘地。有網民一針見血總結：「自己犯錯還要連累整組工作人員和嘉賓的心血才最可恨」，預料其演藝事業將面臨漫長冷凍期。
自己犯錯還要連累整組工作人員和嘉賓的心血才最可恨。