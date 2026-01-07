《請回答1988》十周年　朴寶劍惠利旅行Re-U小珍珠長大了惹哭眾人

今個1月，韓劇迷迎來了一個驚喜滿滿的開年！無論是喜歡動作的劇情，還是渴望純粹浪漫的悸動；是想沉浸於輕鬆的綜藝之中，還是關注貼近生活的現實題材，都能找到屬於自己的心頭好。接下來為你整理了本月必看的六大節目，即可到Viu收看。

Viu Original原創韓劇《模範的士3》

由韓國視帝李帝勳率領原班人馬主演的Viu Original原創韓劇《模範的士3》再度傳來喜訊！近日李帝勳憑劇集再度勇奪SBS演技大賞中最高榮譽「大賞」，這也是他繼2023年憑《模範的士2》奪得大賞後，再度捧走大獎，使他破紀錄成為史上唯一憑同系列作品獲得「雙冠大賞」的演員；同時該劇亦獲頒年度劇集獎，深受觀眾和業內人士肯定，為本周的結局篇增加話題性。

近日李帝勳憑《模範的士3》再度勇奪SBS演技大賞中最高榮譽「大賞」，這也是他繼2023年憑《模範的士2》奪得大賞後，再度捧走大獎，使他破紀錄成為史上唯一憑同系列作品獲得「雙冠大賞」的演員；同時該劇亦獲頒年度劇集獎，深受觀眾和業內人士肯定。

《模範的士3》最新劇情講到彩虹團隊為了調查詐騙案，深入虎穴來到神秘且孤立的三興島，他們發現這裡有一個包裝成「犯罪創業」的嚴密組織，透過寺廟、生魚片店等據點運作，用蓮花燈記錄犯罪諮詢；此時局勢驟然惡化，除了金道奇（李帝勳飾）外，其他成員身份暴露並被綁架，道奇被迫獨自面對組織頭目，憑藉冷靜的應對和縝密的謊言，暫時取得了對方的信任且解救了同伴。彩虹團隊遇上曾調查該組織、同儕遇害的奉記者，他更揭露三興島以「重返社會」為名，讓出獄者繼續犯罪的秘密計劃。󠀠󠀠󠀠󠀠以這位記者為新的委託人，他們決定正式向三興島發起代理復仇！Viu Original原創韓劇《模範的士3》即將在本周迎來大結局，「模範生」紛紛表示不捨：「想睇第四季」、「每星期最期待這一部」、「不要給我sad ending啊」！想了解彩虹團隊的終章故事，觀眾記得在星期五、六晚上播出了。

Viu Original原創韓劇《模範的士3》開播以來叫好叫座。

Viu Original原創韓劇《模範的士3》即將在本周五、六播出大結局。

《偶像瘋子》

由崔秀英和金宰永主演的全新懸疑愛情韓劇《偶像瘋子》講述明星大狀為摯愛偶像證明無罪的浪漫故事，劇集逢星期一、二晚上10點半在Viu上線。

隨著劇情發展，律師孟世娜（崔秀英飾）與捲離奇入命案的人氣偶像都來益（金宰永飾）為了查明真相站在同一陣線，都來益和孟世娜透露與已故好友的深厚感情，兩人關係逐漸升溫；此時都來益刻意隱瞞的「洪慧珠」（崔喜真飾）突然現身，原來她是都來益的緋聞對象，孟世娜對於對方的反覆隱瞞感到不快，她認為隱瞞就是謊言，幸好都來益在關鍵時刻對她毫無保留地坦誠相對，與此同時，決心隱瞞粉絲身份的孟世娜也開始無法自控，兩人的感情界線愈見模糊⋯⋯

崔秀英和金宰永主演的全新懸疑愛情韓劇《偶像瘋子》，講述明星大狀為摯愛偶像證明無罪的浪漫故事。

《Love Me》

改編自瑞典同名劇集， 全新愛情韓劇《Love Me》講述婦產科醫師徐俊京（徐玄振飾）事業有成但始終單身，直到遇見唯一能看穿她偽裝堅強的男人朱道賢（張栗飾），兩人將如何相伴，在愛與被愛的過程中，重新找回家庭的溫暖與自我成長呢？

《Love Me》第五、六集描繪了徐家三位成員在新戀情中遭遇的劇烈衝突與內心掙扎，展現了他們在愛與傷痛中艱難前行的成長軌跡：徐俊京與朱道賢（張栗飾）的兒子丹尼爾首次見面就充滿火藥味，丹尼爾通過弄髒她的衣服、偷走錢包並用德語辱罵等方式，激烈地抗拒父親的新戀情，一向理性冷靜的俊京意識到自己在面對父親的新感情時，立場竟與這個少年有相似之處，心態開始發生微妙轉變；與此同時，徐振浩（劉宰明飾）與導遊陳慈英（尹世雅飾）的熟齡的戀情被亡妻妹妹撞破，引發了劇烈的家庭衝突和道德指責，他衝動地丟棄了亡妻的遺物，卻又在發現妻子一封未寫完的信件後徹底崩潰；徐俊瑞（李施優飾）發現女友出軌後心碎不已，醉酒之下與一直默默守護他的青梅竹馬池慧溫（金多賢飾）發生關係，並因情緒失控，放棄了一個寶貴的工作機會⋯⋯

三人在祭奠母親後的歸途上，各自坦白了正在面對的感情混亂：俊京的男友有個敵視她的兒子、父親正在開展一段新戀情，俊瑞則經歷了一夜情，這場充滿黑色幽默與淚水的坦白局以一種真實和狼狽的方式重新靠近彼此，更反映了《Love Me》不僅僅是一部愛情劇，更是一部關於人們如何在孤獨、自省中療癒傷痕，學習繼續活下去的情感成長劇；難怪有劇迷大讚《Love Me》是一部屬於成年人的劇集：「描寫了成年人的無奈和感情」、「感情刻劃細緻動人」、「徐玄振演女強人就是讚」、「這部劇值得人好好細味」。

《Love Me》改編自瑞典同名劇集， 講述婦產科醫師徐俊京（徐玄振飾）事業有成但始終單身，直到遇見唯一能看穿她偽裝堅強的男人朱道賢（張栗飾），不僅僅是一部愛情劇，更是一部關於人們如何在孤獨、自省中療癒傷痕，學習繼續活下去的情感成長劇。

《只要有空，4》

韓國綜藝節目《只要有空，4》透過主持人劉在錫、柳演錫和嘉賓親身走訪各地，並以遊戲形式與民眾互動，呈現出人們生活中的美好瞬間和小確幸。最新一集請來了大勢演員秋泳愚和申始雅，申始雅更在節目直呼緊張，原來她是國民MC劉在錫的小粉絲：「雖然常常在電視看到，但是這是我目前為止的行程中，最讓我緊張的！」隨後劉在錫亦對「老朋友」秋泳愚說：「秋泳愚上大學的時候，我們一起在《劉Quiz on the Block》採訪過他，我們把他培養起來了！這麼說可能有點誇張，但我覺得『我們發掘了他』。」逗得全場大笑！ 秋泳愚和申始雅在本集挑戰了呼拉圈和彈跳球等運動，想知道自稱「擅長運用上半身力量」的秋泳愚能否成為贏家？觀眾即可到Viu親自收看。

《只要有空，4》透過主持人劉在錫、柳演錫和嘉賓親身走訪各地，並以遊戲形式與民眾互動，呈現出人們生活中的美好瞬間和小確幸。

《請回答1988 10周年》

全員團聚！為紀念經典韓劇《請回答1988》播出十週年，劇中黃金陣容包括李惠利、朴寶劍、高庚杓、安宰弘、成東鎰、李壹花、羅美蘭、金成均、崔武成和金善映等，將透過兩天一夜的小旅行大團圓，創造全新回憶。

經典韓劇《請回答1988》播出十週年，劇中黃金陣容包括李惠利、朴寶劍、高庚杓、安宰弘、成東鎰、李壹花、羅美蘭、金成均、崔武成和金善映等，將透過兩天一夜的小旅行大團圓，創造全新回憶。

要數節目中最賺人熱淚的場面，絕對是飾演「珍珠」的金雪驚喜現身，讓一眾演員忍不住紅了眼眶，也讓網友直呼：「回憶返晒嚟」、「當初還是小女孩啊」、「感動到想喊」；而劇中飾演珍珠媽媽和哥哥的金善映與高庚杓，更一度激動得不敢靠近！金善映則透露，拍戲時真的把金雪當做女兒，此後再也不敢投入如此深厚的感情，後來與其他童星拍戲時亦會刻意保持距離。此外，成東鎰也在《請回答1988 10周年》最後一集重提昔日拍攝花絮，當中一幕講述他送別母親後，向年幼喪母的崔澤（朴寶劍飾）傾訴心事，此時成東鎰再次講起該句台詞：「何時最想媽媽？」使感性的朴寶劍瞬間掉下眼淚！現實中的朴寶劍與角色崔澤相似，他曾透露小學四年級就失去媽媽：「我沒有全家福的照片，也沒有去照相館拍的相片，長大後才發現原來連照片都是很珍貴的回憶。」

《請回答1988》珍珠金雪。

時隔十年，《請回答1988》珍珠長大了，讓一眾演員忍不住紅了眼眶，也讓網友直呼：「回憶返晒嚟」、「當初還是小女孩啊」、「感動到想喊」。

金善映則透露，拍戲時真的把金雪當做女兒，此後再也不敢投入如此深厚的感情，後來與其他童星拍戲時亦會刻意保持距離。她與小珍珠重遇時，更激動得一度不敢靠近。

成東鎰也在《請回答1988 10周年》最後一集重提昔日拍攝花絮，當中一幕講述他送別母親後，向年幼喪母的崔澤（朴寶劍飾）傾訴心事，此時成東鎰再次講起該句台詞：「何時最想媽媽？」使感性的朴寶劍瞬間掉下眼淚！

現實中的朴寶劍與角色崔澤相似，他曾透露小學四年級就失去媽媽：「我沒有全家福的照片，也沒有去照相館拍的相片，長大後才發現原來連照片都是很珍貴的回憶。」

《換乘戀愛4》

韓國人氣戀愛真人騷《換乘戀愛4》自去年10月開播後話題不斷，節目中數對已分手的素人情侶在同一屋簷下朝夕相處，既會看到前任與別人曖昧互動，同時又在對方的眼皮下開啟新的戀情，完全滿足了觀眾貪圖刺激的心態！

經過了多次約會後，賢智與有植關係持續升溫，兩人先到麵包店吃蛋糕，隨後前往海邊看海，有植為了保護賢智不淋雨，任由自己衣服濕透，讓賢智深受感動；可是有植的前度敏京卻顯得坐立難安，她先向智妍抱怨有植遲遲不歸，當看到賢智回房後，便馬上衝到有植的房間「對話」；當她得知賢智與有植互選對方迎來最終約會時，更一度情緒爆發，讓不少觀眾對於有植深表同情：「她太執著了」、「為甚麼不能放過自己和別人呢」、「最怕這種前度了」！