《Doctor X》結局對比！金智媛救仇人變私刑 米倉涼子瀟灑奔戰地
由金智媛主演的SBS醫療復仇劇《Doctor X：白色黑手黨時代》昨晚（14日）迎來大結局，收視率強勢飆升至16.1%，連續6週稱霸同時段收視冠軍。大結局中，金智媛飾演的天才外科醫生桂秀晶（又譯：桂水晶）最終拒絕醫院聘任，點頭致意後獨自轉身離開。雖然這一幕與米倉涼子飾演的日版大門未知子如出一轍，但對比兩版大結局的劇情，韓版不僅將手術台變成了「精神私刑」的現場，主角背負的沉重創傷亦與日版的熱血初心截然不同。
日版結局搶救恩師奔赴戰地 貫徹「自由遊牧」醫者精神
在日版《女醫神Doctor X》（又譯：《派遣女醫X》/《Doctor-X外科醫·大門未知子》）的最終章中，自由外科醫生大門未知子（米倉涼子飾）面臨恩師兼經理人神原晶（岸部一德飾）突發腦梗塞陷入危殆的絕境。
面對連大學醫院頂尖團隊都束手無策的難題，大門未知子賭上醫生生涯親自操刀完成極限手術，最終成功救回恩師性命。結局最後，她一如既往拒絕留在任何大醫院體制內領取高薪，瀟灑背起行囊離開日本，並自信高呼經典台詞「我，不會失敗的」，貫徹不被權力束縛、只為救人而生的自由精神。
手術台救活仇人反成折磨 韓版顛覆日版救人信條
日韓兩版大結局的最大差異，在於對手術台上「救人」信念的衝突。日版大門未知子不論病人身份高低或善惡，始終堅守純粹救命原則；韓版結局篇卻將衝突推向「救人是否等於縱容惡行」。實習醫生朴泰慶（又譯：朴泰京，金宇錫飾）身為惡徒金承孝（全國煥飾）的昔日受害者，在手術前含淚懇求桂秀晶「這一次能不能失敗」。
桂秀晶最終沒有違背醫者底線，依然親手救活金承孝，但背後原因並非出於仁慈，而是不想讓加害者舒服地離世，誓要他活著承受罪孽。更震撼的是，大結局揭曉麻醉科醫生趙元珍（李珍熙飾）雖已交還逆轉鎮靜劑的藥物，金承孝卻仍在手術中途意外睜眼清醒，親身感受開刀痛楚。網民對此評價兩極，有人讚賞韓版改編夠狠，亦有人認為韓版把手術台變成精神懲罰場，與日版單純熱血的醫者初心分道揚鑣。
韓版結局拒絕醫院招攬 背負創傷繼續贖罪
韓版《Doctor X：白色黑手黨時代》從開播便走暗黑「醫療復仇」路線。在大結局中，九曙大學醫院（又譯：久瑞大學醫院）面臨閉院危機，院長夫承權（孫賢周飾）向桂秀晶提出加入醫生團隊的邀請，承諾即使醫院關閉亦會安排她進入本院。面對體制拋出的橄欖枝，桂秀晶沒有握手，僅輕微點頭作別便轉身獨自離去。
不少看過兩版的觀眾指出，桂秀晶曾因過去在海外火災現場未能救出少年巴拉卡，反而救活兒童性侵惡徒金承孝（全國煥飾）而長年陷入自我厭惡。因此同樣是獨自離開醫院，米倉涼子是灑脫奔赴下一場手術，金智媛的背影卻像帶著愧疚繼續贖罪，為這套神劇改編留下充滿餘韻的沉重句號。