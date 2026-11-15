《Doctor X》結局對比！金智媛救仇人變私刑　米倉涼子瀟灑奔戰地

由金智媛主演的SBS醫療復仇劇《Doctor X：白色黑手黨時代》昨晚（14日）迎來大結局，收視率強勢飆升至16.1%，連續6週稱霸同時段收視冠軍。大結局中，金智媛飾演的天才外科醫生桂秀晶（又譯：桂水晶）最終拒絕醫院聘任，點頭致意後獨自轉身離開。雖然這一幕與米倉涼子飾演的日版大門未知子如出一轍，但對比兩版大結局的劇情，韓版不僅將手術台變成了「精神私刑」的現場，主角背負的沉重創傷亦與日版的熱血初心截然不同。



改編自日本國民醫療劇《派遣女醫X》的SBS韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》昨日（14日）播出大結局。（IG@sbsdrama.official）

韓版《Doctor X》表面上金智媛的動作與米倉涼子飾演的日版大門未知子結局如出一轍，但對比兩版大結局劇情，精神內核截然不同。（《女醫神Doctor X》宣傳海報）

日版結局搶救恩師奔赴戰地 貫徹「自由遊牧」醫者精神

在日版《女醫神Doctor X》（又譯：《派遣女醫X》/《Doctor-X外科醫·大門未知子》）的最終章中，自由外科醫生大門未知子（米倉涼子飾）面臨恩師兼經理人神原晶（岸部一德飾）突發腦梗塞陷入危殆的絕境。

自由外科醫生大門未知子（米倉涼子飾）面臨恩師兼經理人神原晶（岸部一德飾）突發腦梗塞陷入危殆的絕境。（《女醫神Doctor X》預告片截圖）

面對連大學醫院頂尖團隊都束手無策的難題，大門未知子賭上醫生生涯親自操刀完成極限手術，最終成功救回恩師性命。結局最後，她一如既往拒絕留在任何大醫院體制內領取高薪，瀟灑背起行囊離開日本，並自信高呼經典台詞「我，不會失敗的」，貫徹不被權力束縛、只為救人而生的自由精神。

大門未知子拒絕留在任何大醫院體制內領取高薪，瀟灑背起行囊離開日本，並自信高呼經典台詞「我，不會失敗的」。（IG@doctorx_official）

手術台救活仇人反成折磨 韓版顛覆日版救人信條

日韓兩版大結局的最大差異，在於對手術台上「救人」信念的衝突。日版大門未知子不論病人身份高低或善惡，始終堅守純粹救命原則；韓版結局篇卻將衝突推向「救人是否等於縱容惡行」。實習醫生朴泰慶（又譯：朴泰京，金宇錫飾）身為惡徒金承孝（全國煥飾）的昔日受害者，在手術前含淚懇求桂秀晶「這一次能不能失敗」。

實習醫生朴泰慶（又譯：朴泰京，金宇錫飾）曾是惡徒金承孝（全國煥飾）的昔日受害者。（韓版《Doctor X》劇照）

實習醫生朴泰慶（又譯：朴泰京，金宇錫飾）身為惡徒金承孝（全國煥飾）的昔日受害者，在手術前含淚懇求桂秀晶「這一次能不能失敗」。（韓版《Doctor X》劇照）

桂秀晶最終沒有違背醫者底線，依然親手救活金承孝，但背後原因並非出於仁慈，而是不想讓加害者舒服地離世，誓要他活著承受罪孽。更震撼的是，大結局揭曉麻醉科醫生趙元珍（李珍熙飾）雖已交還逆轉鎮靜劑的藥物，金承孝卻仍在手術中途意外睜眼清醒，親身感受開刀痛楚。網民對此評價兩極，有人讚賞韓版改編夠狠，亦有人認為韓版把手術台變成精神懲罰場，與日版單純熱血的醫者初心分道揚鑣。

桂秀晶最終沒有違背醫者底線，依然親手救活金承孝。（韓版《Doctor X》劇照）

桂秀晶親手救活金承孝，原因卻是不想讓加害者安逸死去，而是要他活著承受罪孽。（韓版《Doctor X》劇照）

麻醉科醫生趙元珍（李珍熙飾）雖已交還逆轉鎮靜劑的藥物，金承孝卻仍在手術中途意外睜眼清醒。（韓版《Doctor X》劇照）

金承孝卻仍在手術中途意外睜眼清醒，親身感受開刀痛楚。（韓版《Doctor X》劇照）

韓版結局拒絕醫院招攬 背負創傷繼續贖罪

韓版《Doctor X：白色黑手黨時代》從開播便走暗黑「醫療復仇」路線。在大結局中，九曙大學醫院（又譯：久瑞大學醫院）面臨閉院危機，院長夫承權（孫賢周飾）向桂秀晶提出加入醫生團隊的邀請，承諾即使醫院關閉亦會安排她進入本院。面對體制拋出的橄欖枝，桂秀晶沒有握手，僅輕微點頭作別便轉身獨自離去。

九曙大學醫院（又譯：久瑞大學醫院）面臨閉院危機，院長夫承權（孫賢周飾）向桂秀晶提出加入醫生團隊的邀請。（韓版《Doctor X》劇照）

院長夫承權（孫賢周飾）向桂秀晶提出加入醫生團隊的邀請，承諾即使醫院關閉亦會安排她進入本院。（韓版《Doctor X》劇照）

桂秀晶沒有握手，僅輕微點頭作別便轉身獨自離去。（韓版《Doctor X》劇照）

面對體制拋出的橄欖枝，桂秀晶沒有握手，僅輕微點頭作別便轉身獨自離去。（韓版《Doctor X》劇照）

不少看過兩版的觀眾指出，桂秀晶曾因過去在海外火災現場未能救出少年巴拉卡，反而救活兒童性侵惡徒金承孝（全國煥飾）而長年陷入自我厭惡。因此同樣是獨自離開醫院，米倉涼子是灑脫奔赴下一場手術，金智媛的背影卻像帶著愧疚繼續贖罪，為這套神劇改編留下充滿餘韻的沉重句號。

不少看過兩版的觀眾指出，桂秀晶曾因過去在海外火災現場未能救出少年巴拉卡、反而救活兒童性侵惡徒金承孝（全國煥飾）而長年陷入自我厭惡。（IG@sbsdrama.official）

同樣是獨自離開醫院，米倉涼子是灑脫奔赴下一場手術，金智媛卻像背著十字架繼續贖罪。（《女醫神Doctor X》預告片截圖）