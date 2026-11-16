韓版Doctor X｜金智媛為性侵兒童犯換心 「術中覺醒」成惡魔報應
SBS韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》於11月14日播出第12集大結局，全國（韓國）收視率錄得15.2%圓滿落幕。該劇改編自日本經典醫療劇《女醫神Doctor X》（又譯：《派遣女醫X》/《Doctor-X外科醫·大門未知子》），講述由金智媛飾演的天才外科醫生桂秀晶（又譯：桂水晶）在暗黑醫療體系中的復仇與救贖。
韓版《Doctor X》大結局中，桂秀晶最終放棄在手術台上動私刑，親手為性侵兒童的惡徒金勝孝（全國煥飾）完成心臟移植；令人震撼的是，麻醉科醫生明明已原封不動退回甦醒藥物，患者卻在無藥物干預下發生「術中覺醒」，清醒承受整場開胸劇痛，神來一筆獲網民激讚痛快。
聽從勸說放棄動私刑 守住醫德救活仇人獲讚
韓版《Doctor X》在昨晚大結局憑緊湊劇情創下15.2%高收視，劇情講述桂秀晶原本計劃在心臟移植手術期間，擬用藥懲罰「白翼」創辦人、性侵兒童的惡徒金勝孝，讓他在術中清醒感受自己的心臟被摘除與移植搏動的痛楚，讓其在餘生留下無法抹滅的心理陰影。
但在手術過程中，恩師張熙淑（李姃垠飾）帶來了外籍女童尼瑪（Bomi Sherif飾），尼瑪在手術窗外用畫本寫字勸說「雖然金勝孝是怪物，但桂秀晶不應該是」。桂秀晶看到後思考片刻，最終決定守住醫生使命與專業底線，冷靜完成高難度心臟移植手術救活仇人。不少觀眾看畢留言力撐，指如果女主角真的在手術台上動手殺人，醫生形象便會徹底崩壞，守住專業原則才配得上天才外科醫之名。
如果女主角真的在手術台上動手殺人，醫生形象便會徹底崩壞。
退還喚醒藥卻意外變「術中覺醒」 「你相信神嗎」成全劇高潮
然而劇情隨後迎來最具醫學懸疑色彩的因果反轉。網民對大結局經典一幕的解析，手術結束後，麻醉科醫生趙元真（李珍熙飾）向桂秀晶證實，自己早已將鎮靜劑解藥「氟馬西尼（Flumazenil）」原封不動歸還藥房，兩人全程並未用藥干預；但金勝孝卻在沒有任何喚醒藥物的作用下，於手術中途意外發生「術中覺醒」，在全身肌鬆麻痺無法求救、意識卻突然恢復的狀態下，驚恐承受開胸手術的撕裂劇痛。
趙元真隨即對桂秀晶問出一句：「你相信神嗎？」成為全劇最震撼一幕。而後，手術成功清醒後的金勝孝卻有了惡劣的術後反應，一直抽搐，即便是桂秀晶沒有在手術中用藥，金勝孝也在術後得到了報應。
大批劇迷看完大結局後在討論區激讚這段神級反轉，紛紛留言「連氟馬西尼都退回藥房了，金勝孝卻在開胸時自己醒過來，這才是真正的天譴」、「既保住了救人底線，又讓惡徒親身體驗開刀劇痛，這結局編得太狠太解氣！」。
既保住了救人底線，又讓惡徒親身體驗開刀劇痛，這結局編得太狠太解氣！