韓版Doctor X｜金智媛為性侵兒童犯換心　「術中覺醒」成惡魔報應

SBS韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》於11月14日播出第12集大結局，全國（韓國）收視率錄得15.2%圓滿落幕。該劇改編自日本經典醫療劇《女醫神Doctor X》（又譯：《派遣女醫X》/《Doctor-X外科醫·大門未知子》），講述由金智媛飾演的天才外科醫生桂秀晶（又譯：桂水晶）在暗黑醫療體系中的復仇與救贖。



韓版《Doctor X》大結局中，桂秀晶最終放棄在手術台上動私刑，親手為性侵兒童的惡徒金勝孝（全國煥飾）完成心臟移植；令人震撼的是，麻醉科醫生明明已原封不動退回甦醒藥物，患者卻在無藥物干預下發生「術中覺醒」，清醒承受整場開胸劇痛，神來一筆獲網民激讚痛快。



SBS韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》昨日（14日）播出第12集大結局，在韓國收視率錄得15.2%圓滿落幕。（IG@sbsdrama.official）

《Doctor X：白色黑手黨時代》改編自日本經典醫療劇《女醫神Doctor X》，講述由金智媛飾演的天才外科醫生桂秀晶在暗黑醫療體系中的復仇與救贖。（IG@sbsdrama.official）

聽從勸說放棄動私刑 守住醫德救活仇人獲讚

韓版《Doctor X》在昨晚大結局憑緊湊劇情創下15.2%高收視，劇情講述桂秀晶原本計劃在心臟移植手術期間，擬用藥懲罰「白翼」創辦人、性侵兒童的惡徒金勝孝，讓他在術中清醒感受自己的心臟被摘除與移植搏動的痛楚，讓其在餘生留下無法抹滅的心理陰影。

劇情講述桂秀晶原本計劃在心臟移植手術期間用藥懲罰「白翼」創辦人、性侵兒童的惡徒金勝孝。（韓版《Doctor X》劇照）

劇情講述桂秀晶原本計劃在心臟移植手術期間，擬用藥懲罰「白翼」創辦人、性侵兒童的惡徒金勝孝，讓他在術中清醒感受自己的心臟被摘除與移植搏動的痛楚，讓其在餘生留下無法抹滅的心理陰影。（韓版《Doctor X》劇照）

但在手術過程中，恩師張熙淑（李姃垠飾）帶來了外籍女童尼瑪（Bomi Sherif飾），尼瑪在手術窗外用畫本寫字勸說「雖然金勝孝是怪物，但桂秀晶不應該是」。桂秀晶看到後思考片刻，最終決定守住醫生使命與專業底線，冷靜完成高難度心臟移植手術救活仇人。不少觀眾看畢留言力撐，指如果女主角真的在手術台上動手殺人，醫生形象便會徹底崩壞，守住專業原則才配得上天才外科醫之名。

在手術過程中，恩師張熙淑（李姃垠飾）帶來了外籍女童尼瑪（Bomi Sherif飾）。（韓版《Doctor X》劇照）

外籍女童尼瑪在手術窗外用畫本寫字勸說，「雖然金勝孝是怪物，但桂秀晶不應該是」。（韓版《Doctor X》劇照）

桂秀晶看到後思考片刻，最終決定守住醫生使命與專業底線，冷靜完成高難度心臟移植手術救活仇人。（韓版《Doctor X》劇照）

如果女主角真的在手術台上動手殺人，醫生形象便會徹底崩壞。 網民留言

退還喚醒藥卻意外變「術中覺醒」 「你相信神嗎」成全劇高潮

然而劇情隨後迎來最具醫學懸疑色彩的因果反轉。網民對大結局經典一幕的解析，手術結束後，麻醉科醫生趙元真（李珍熙飾）向桂秀晶證實，自己早已將鎮靜劑解藥「氟馬西尼（Flumazenil）」原封不動歸還藥房，兩人全程並未用藥干預；但金勝孝卻在沒有任何喚醒藥物的作用下，於手術中途意外發生「術中覺醒」，在全身肌鬆麻痺無法求救、意識卻突然恢復的狀態下，驚恐承受開胸手術的撕裂劇痛。

金勝孝卻在沒有任何喚醒藥物的作用下，於手術中途意外發生「術中覺醒」，在全身肌鬆麻痺無法求救、意識卻突然恢復的狀態下，驚恐承受開胸手術的撕裂劇痛。（韓版《Doctor X》劇照）

趙元真隨即對桂秀晶問出一句：「你相信神嗎？」成為全劇最震撼一幕。而後，手術成功清醒後的金勝孝卻有了惡劣的術後反應，一直抽搐，即便是桂秀晶沒有在手術中用藥，金勝孝也在術後得到了報應。

趙元真隨即對桂秀晶問出一句：「你相信神嗎？」成為全劇最震撼一幕。（韓版《Doctor X》劇照）

手術成功清醒後的金勝孝卻有了惡劣的術後反應，一直抽搐。（韓版《Doctor X》劇照）

即便是桂秀晶沒有在手術中用藥，金勝孝也在術後得到了報應。（IG@sbsdrama.official）

大批劇迷看完大結局後在討論區激讚這段神級反轉，紛紛留言「連氟馬西尼都退回藥房了，金勝孝卻在開胸時自己醒過來，這才是真正的天譴」、「既保住了救人底線，又讓惡徒親身體驗開刀劇痛，這結局編得太狠太解氣！」。

即便是桂秀晶沒有在手術中用藥，金勝孝也在術後得到了報應。（IG@sbsdrama.official）

韓版《Doctor X》結局神反轉！（IG@sbsdrama.official）