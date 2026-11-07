《百日謊言》精英翻譯官朴珍榮是誰？　從GOT7偶像到與金裕貞拍檔

tvN與Netflix熱播韓劇《百日謊言》自今年10月上線即掀起熱潮，除了女主角金裕貞表現亮眼，男主角朴珍榮（又譯：朴振榮）更憑藉「雙面翻譯官」一角登上韓國演員話題榜首。這位出身自人氣男團GOT7的32歲男星，早前為了一個僅3秒的鏡頭在片場狂舉啞鈴，幕後花絮曝光後引起網民熱議。



tvN與Netflix熱播韓劇《百日謊言》自2026年10月上線即引爆話題。（《百日謊言》宣傳海報）

男主角朴珍榮（又譯：朴振榮）更憑藉「雙面翻譯官」一角登上韓國演員話題榜首。（IG@jinyoung_0922jy）

從GOT7人氣偶像到實力派演員

1994年出生的朴珍榮，身高178cm。朴珍榮出道初期為了避免與JYP娛樂創辦人撞名，曾以「Junior」作為藝名，在2014年以人氣男團GOT7成員身份正式出道。事實上，他的演藝之路早於2012年參演《Dream High 2》時已經展開。

朴珍榮於2014年以人氣男團GOT7成員身份正式出道。（網上圖片）

朴珍榮於2014年以人氣男團GOT7成員身份正式出道。（網上圖片）

相較於許多偶像轉型演員時遭遇的演技爭議，朴珍榮憑藉極具可塑性的氣質一直穩打穩紮，近年在《柔美的細胞小將2》、《惡魔法官》以及去年播出的《未知的首爾》等劇集，都能完美駕馭青春愛情與暗黑懸疑等截然不同的劇種，逐步撕下偶像標籤，獲觀眾認可為「實力派」演員。

近年來，他在《柔美的細胞小將2》、《惡魔法官》以及去年播出的《未知的首爾》等劇中，完美駕馭了青春愛情與暗黑懸疑等截然不同的劇種，逐步成為實力派演員。（微博@楊梅兔七）

相較於許多偶像轉型演員時遭遇的演技爭議，朴珍榮憑藉極具可塑性的氣質一直穩打穩紮，逐步成為實力派演員。（IG@jinyoung_0922jy）

《百日謊言》周旋敵我 展現致命魅力

《百日謊言》讓朴珍榮人氣再度急升，這部由tvN於今年10月推出的諜戰愛情劇，時代背景設定在1932年的京城，兩位主角各自隱瞞真實身份，在絕境中展開100天諜報羅曼史。

《百日謊言》讓朴珍榮人氣再度急升。（IG@tvn_drama）

《百日謊言》的時代背景設定在1932年的京城，兩位主角各自隱瞞真實身份，在絕境中展開100天諜報羅曼史。（IG@tvn_drama）

朴珍榮飾演的男主角金泰雄（日本名：佐藤英雄（日語：さとう ひでお）是朝鮮總督府精英翻譯官，精通韓、日、英三語，作為朝鮮人，他身為日裔政務總監的養子，必須在冷酷的殖民體制與暗湧的抗日勢力中極力周旋。在第四集一場經典場面中，女主角李嘉景（金裕貞飾）背負多重身份，為免被拆穿謊言，而向金泰雄突襲告白，面對神秘美女一句「我喜歡你」，朴珍榮將那種「驚訝、懷疑卻又忍不住心動」的微表情詮釋得淋漓盡致。

朴珍榮飾演的男主角金泰雄（日本名：佐藤英雄（日語：さとう ひでお））是朝鮮總督府精英翻譯官，精通韓、日、英三語。（IG@tvn_drama）

《百日謊言》的時代背景設定在1932年的京城，男主角朴珍榮與女主角金裕貞各自隱瞞真實身份，在絕境中展開100天諜報羅曼史。（IG@tvn_drama）

爆紅關鍵：不計較投資回報的執著

除了劇情本身緊湊，朴珍榮的一段幕後花絮更成為網絡熱話。據劇組流出的片段，為了一個僅有3秒鐘的上半身特寫鏡頭，他在開拍前瘋狂舉啞鈴「谷肌」，連拍檔金裕貞都忍不住轉過身去忍笑。

《百日謊言》的時代背景設定在1932年的京城，男主角朴珍榮與女主角金裕貞各自隱瞞真實身份，在絕境中展開100天諜報羅曼史。（IG@tvn_drama）

男主角朴珍榮憑藉「雙面翻譯官」這角色，登上韓國演員話題榜首。（IG@tvn_drama）

這份對微小細節的極致執著，獲網民大讚「認真得太可愛」。這種在職場上不計較投資回報、堅持將本分做到最好的態度，亦引起不少年輕打工仔的共鳴，而其努力直接反映在數據上，在10月第五星期的FUNdex韓國劇集演員話題榜中，他以4.12%的比例強勢登頂第一名。

朴珍榮為了僅3秒鐘的上半身特寫鏡頭，他在開拍前瘋狂舉啞鈴「谷肌」，這種在職場上不計較投資回報、堅持將本分做到極致的態度，亦引起不少年輕打工仔的共鳴。（IG@jinyoung_0922jy）