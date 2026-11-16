《再婚皇后》朱智勛為申敏兒決鬥李鍾碩！秒奔李世榮被轟世紀渣男

Disney+熱播韓劇《再婚皇后》最新集數成功挑起觀眾對角色的怒火！由申敏兒、朱智勛及李鍾碩（又譯：李鍾奭）等強大陣容主演的宮廷奇幻愛情劇第5及第6集上線。劇情迎來白熱化階段，東大帝國皇帝索本修（朱智勛飾）與西王國王子海因里（李鍾碩飾）為皇后娜菲爾（申敏兒飾）拔劍對峙。然而，這位看似深情護妻的皇帝，轉頭卻又奔向裝病的情婦菈絲塔（李世榮飾），將其「貪得無厭」的「戲精」本色展露無遺，引發網民圍剿。



Disney+熱播韓劇《再婚皇后》最新集數成功挑起觀眾對角色的怒火！（《再婚皇后》劇照）

《再婚皇后》由申敏兒、朱智勛及李鍾碩等強大陣容主演的宮廷奇幻愛情劇第5及第6集正式上線。（IG@disneypluskr）

醋意大發的拔劍對決

在最新播出的集數中，海因里不再滿足於與娜菲爾只做「筆友」，兩人關係極速升溫。目睹一切的索本修醋意大發，於王座前當眾向海因里下戰書：「忍無可忍，海因里王子，我申請決鬥。」面對兩個男人的權力與尊嚴角力，夾在中間的娜菲爾忍無可忍，直接用一把叉子終止了這場荒謬的鬧劇。這場決鬥將劇中的三角關係推向高潮，緊湊的節奏與演員間的火花讓觀眾直呼過癮，目前劇迷已可於Disney+官方平台觀賞這段張力十足的對手戲。

《再婚皇后》最新播出的集數中，海因里不再滿足於與娜菲爾只做「筆友」，兩人關係極速升溫。（《再婚皇后》劇照）

目睹一切的索本修醋意大發，於王座前當眾向海因里下戰書：「忍無可忍，海因里王子，我申請決鬥。」（《再婚皇后》劇照）

面對兩個男人的權力與尊嚴角力，夾在中間的娜菲爾忍無可忍，直接用一把叉子終止了這場荒謬的鬧劇。（《再婚皇后》劇照）

朱智勛演活貪得無厭的虛偽渣男

雖然拔劍一幕看似霸氣深情，但這場衝突的背後卻充滿諷刺。觀眾一針見血地指出，這只是索本修無法接受「一直愛自己的女人，居然可能愛上別人」的自私心理。

雖然拔劍一幕看似霸氣深情，但這場衝突的背後卻充滿諷刺。（《再婚皇后》劇照）

觀眾一針見血地指出，這只是索本修無法接受「一直愛自己的女人，居然可能愛上別人」的自私心理。（《再婚皇后》劇照）

索本修只是為了展露其「做騷」本色，當著朝野面前演繹不容妻子受辱的深情丈夫，但當小三菈絲塔（Rashta）裝病呼喚時，他卻毫不猶豫地拋下才剛為其拔劍的皇后，急忙趕回情婦身邊。這種「貪得無厭」作風，讓飾演該角的朱智勛成功塑造出「世紀賤男皇帝」的形象，激起全網憤怒。

索本修只是為了展露其「做騷」本色，當著朝野面前演繹不容妻子受辱的深情丈夫。（IG@disneypluskr）

當小三菈絲塔（Rashta）裝病呼喚索本修時，他卻毫不猶豫地拋下才剛為其拔劍的皇后，急忙趕回情婦身邊。（《再婚皇后》劇照）

網民圍剿：她不是你們爭奪的獎盃

對比索本修的渣男行徑，由李鍾碩飾演的海因里則憑藉堅定的深情設定與「白隼化身」的奇幻神力俘虜大批粉絲。而隨著劇情推進，情婦菈絲塔在第6集更被爆出入宮前已育有一子的隱秘身世，成為後宮最大的計時炸彈。

對比索本修的渣男行徑，由李鍾碩飾演的海因里則憑藉堅定的深情設定與「白隼化身」的奇幻神力俘虜大批粉絲。（《再婚皇后》劇照）

對比索本修的渣男行徑，由李鍾碩飾演的海因里則堅定地愛著皇后。（《再婚皇后》劇照）

而隨著《再婚皇后》劇情推進，情婦菈絲塔在第6集更被爆出入宮前已育有一子。（《再婚皇后》劇照）

而隨著《再婚皇后》劇情推進，情婦菈絲塔在第6集更被爆出入宮前已育有一子的隱秘身世，成為後宮最大的計時炸彈。（《再婚皇后》劇照）

面對這場荒謬的三角關係，網民紛紛嘲諷皇帝的虛偽：「看到兩個男人為了『誰配不上她』拔劍，反而覺得娜菲爾才是真正的主場。」也有人笑言：「用叉子止住決鬥，皇后這一下比劍還霸氣。」索本修的極度自私與娜菲爾的清醒自持形成強烈對比，讓觀眾更加期待後續「休夫改嫁」的精彩情節。

用叉子止住決鬥，皇后這一下比劍還霸氣。 網民留言

面對這場荒謬的三角關係，網民紛紛嘲諷皇帝的虛偽。（《再婚皇后》劇照）