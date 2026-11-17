近年K-POP偶像出道年齡持續下降，越來越多年紀輕輕的未成年練習生踏上舞台，也讓受教權、休息權及睡眠權等基本人權問題再度受到關注。尤其年末頒獎典禮、海外巡演及通宵錄影已成韓國演藝圈常態，未成年偶像的身心健康與工作環境備受質疑。面對外界持續關注，韓國政府決定首度展開大規模全面調查，正視未成年藝人的權益保障問題。



A2O LITE成員3人僅13歲 新人團體出道年齡引關注

近期韓國樂壇接連有低齡新人團體出道，由李秀滿領軍的A2O娛樂，上個月推出女團A2O LITE，9名成員全數未滿19歲，其中包括AIJING在內的3人年僅13歲。同時出道的男團A2O SOUL也有15名成員，其中13人是未成年人，低齡化趨勢相當明顯，也讓外界開始關注這些年輕偶像的工作與生活環境。

李秀滿推出新女團A2O LITE成員全數未滿19歲，其中3人僅13歲，引發網民擔憂。（IG@a2olite）

根據韓國現行《大眾文化藝術產業發展法》，未成年藝人的受教權、休息權及睡眠權保障必須明確記載於合約中，原則上也禁止未成年藝人於晚上10點至隔天早上6點從事活動。不過，K-POP產業經常舉辦年末頒獎典禮、海外巡演，甚至有通宵錄影等工作安排，特殊的產業生態也讓相關規定在實際執行時屢屢出現爭議。

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韓國政府明年啟動全面調查 掌握未成年藝人工作現況

隨著海外媒體也開始關注K-POP偶像的勞動環境及基本人權問題，相關討論持續擴大。韓國文化體育觀光部因此決定從明（2027）年起，首度針對各經紀公司旗下的未成年藝人實施全面調查，瞭解他們的工作現況，以及受教權、休息權和睡眠權等權益是否獲得保障。這也是韓國政府首次以大規模全數調查的方式，系統性掌握未成年藝人的處境。

李秀滿坦言會深思熟慮 承諾好好保護年幼藝人

隨著政府開始正視未成年藝人的人權問題，李秀滿上個月的一番發言也再次受到關注。10月21日在首爾瑞草區舉行的「時代論壇」演講中，李秀滿介紹旗下團體A2O SOUL及A2O LITE時坦言：「成員當中有13歲，也有14歲的孩子。我非常清楚許多人都感到擔心。」他接著表示：

雖然還不到讓我夜不成眠的程度，但我確實深思熟慮了很多。我會做好這件事。

表達自己保護及培育年幼練習生、藝人的決心。

除了上述團體，近年新人團體的低齡化趨勢也相當明顯，SM娛樂2025年推出的女團Hearts2Hearts，8名成員中最年幼的YE-ON出道時僅14歲，全團平均年齡約16歲；2024年出道的男團NCT WISH，最年幼的RYO與SAKUYA也只有16歲，平均年齡約18歲。HYBE旗下ADOR於2022年推出的女團NewJeans，忙內惠仁出道時同樣只有14歲，全團平均年齡約16歲；今年（2026）8月出道的女團TUIDE，7名成員中更有3人出道時僅15歲。

從不同世代、不同經紀公司的新人團體都能看到未成年成員的身影。隨著K-POP在全球市場持續擴張，未成年偶像的工作環境也逐漸成為產業無法迴避的課題。外界認為，若要確保K-POP產業永續發展，除了追求團體人氣與商業成績，更重要的是建立實際有效的保障措施，讓正值成長階段的年輕藝人能兼顧學業、休息與健康。

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