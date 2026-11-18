由鄭容和與洪承希主演的Viu Original浪漫喜劇《不著邊際的你》播了一半，劇情進入白熱化階段！嚴泰峰（鄭容和飾）對韓正宇（李伊庚飾）的嫉妒再也藏不住，韓正宇對嚴泰峰挑釁也浮出水面，另一方面，財閥吳海拉（洪承希飾）公開用3億買一吻，畫面超級浪漫！香港觀眾即可到Viu，解鎖這段三角戀情的最新發展！



Viu原創韓劇《不著邊際的你》。（資料由Viu提供）

嚴泰峰（鄭容和飾）、韓正宇（李伊庚飾）。（資料由Viu提供）

車紅豆（洪承希飾）。（資料由Viu提供）

鄭容和洪承希網友身份互相慰藉埋下感情線

Viu原創韓劇《不著邊際的你》第7集一開場，嚴泰峰的嫉妒就從「暗自在意」升級為「直接質問」！當車紅豆（洪承希飾）在深夜準備出門見韓正宇，嚴泰峰抓住她追問：「這大半夜的，你們兩個打算做什麼？」語氣中的不滿與醋意完全寫在臉上！而這份嫉妒其實早有鋪墊：先前嚴泰峰得知韓正宇與吳海拉是屋頂房的鄰居，韓正宇替吳海拉接下嚴泰峰的電話，稱女方正在洗澡，他的嫉妒開始浮現，當吳海拉與韓正宇約好一起騎單車時，嚴泰峰更忍不住發火！他甚至在自己與「公開戀人」宋娜麗（朴柔娜飾）約會時，都忍不住只盯著吳海拉的反應看。他更在廣告拍攝現場硬是擠進吳海拉與韓正宇之間坐下，用行動宣示主權，連製作團隊都形容這是「連自己都不知道的嫉妒」！

鄭容和洪承希網友身份互相慰藉。（資料由Viu提供）

本集同時揭開了全劇最重要的情感伏筆：四年前，嚴泰峰與吳海拉早已在網絡上相遇，當時還是無名演員的嚴泰峰，與超過十五年沒有踏出家門的吳海拉，在一個線上論壇以暱稱相識。吳海拉向這個陌生人傾訴「沒有人喜歡我」，嚴泰峰則鼓勵她「總有一天會有甜蜜的瞬間到來」；當嚴泰峰說出「想放棄演戲」時，吳海拉則以反問來鼓勵他，讓嚴泰峰重新走上演員之路。兩人至今還不知道，當年在網上另一端拯救自己的人，就是此刻站在面前的這個人！

嚴泰峰（鄭容和飾）。（資料由Viu提供）

鄭容和陷入三角戀遭挑釁！（資料由Viu提供）

溫柔的「長腿叔叔」李伊庚默默守護洪承希

劇中李伊庚飾演的韓正宇，孤獨的童年時期在英國偶遇一位爺爺，聽到了關於一個孤獨女孩的故事；長大後，他懷抱著與女孩相遇的希望回到韓國，成為吳海拉（車紅豆）身邊的「長腿叔叔」。他對吳海拉的態度，是默默守護、溫暖陪伴，與嚴泰峰嘴硬、傲嬌、連嫉妒都不自知的風格形成鮮明對照；而吳海拉對韓正宇的態度，也讓這段三角關係更加複雜！她並非對韓正宇無感，而是將他視為一個有着深厚淵源、溫暖而重要的存在。嚴泰峰的嫉妒之所以成立，恰恰是因為他隱約感覺到，韓正宇在吳海拉心中佔據的那個位置，是他自己還沒能觸及的地方。

李伊庚默默守護洪承希。（資料由Viu提供）

韓正宇（李伊庚飾）。（資料由Viu提供）

《不著邊際的你》的三角戀之所以引發熱議，在於男女主角不自知的雙向暗戀：嚴泰峰嫉妒韓正宇，吳海拉也同樣在意嚴泰峰的初戀蘇賢珠，她曾小心翼翼地試探：「那個漂亮的姐姐，對你來說是很特別的人嗎？ 」製作團隊將這種狀態形容為：「連嫉妒是什麼都不知道，就這樣流露感情的兩個人的可愛變化！」

嚴泰峰（鄭容和飾）。（資料由Viu提供）

網民熱議：洪承希從「四年前的孤獨」到「三億買一吻」

第7集揭開「匿名好友」的過往後，網上反應相當熱烈，不少觀眾表示，原來嚴泰峰與吳海拉早在四年前就已經是彼此生命中的光，「一個以為對方不存在，一個不知道對方就在眼前」的設定，讓這段關係多了一層宿命般的重量；而第8集「三億韓元公開吻」的預告一出，網民對吳海拉直進的選擇更是議論紛紛：這究竟是一個保鑣在履行職責，還是一個女人在守護自己喜歡的人？製作團隊賣關子表示「請大家關注吳海拉向著嚴泰峰直進的選擇，以及兩人的變化。」

洪承希豪擲三億公開買一吻。（資料由Viu提供）

Viu原創韓劇《不著邊際的你》逢周六、日在Viu上線，想看一段從四年前就開始、卻直到現在才被彼此看見的緣分，立即打開第7、8集，讓你重新愛上這對「不著邊際」的搭檔。