【Netflix】金智媛主演的醫療劇韓版《Doctor X：白色黑手黨時代》大結局以15.2%高收視圓滿落幕。不過結局中，財團惡魔未用喚醒藥卻仍在術中睜眼，桂秀晶（又譯：桂水晶，金智媛飾）為何婉拒總院高薪厚職，以及少年巴拉卡為何直至最後才現身海邊夢境，均在網上掀起熱烈討論，不少劇迷更翻出前幾集細節重新推敲。以下將逐一為大家拆解三大隱藏伏筆。



金智媛主演的韓版醫療劇《Doctor X：白色黑手黨時代》以15.2%高收視圓滿落幕。（IG@sbsdrama.official）

伏筆一：沒用喚醒藥反派為何術中睜眼？

大結局手術室一幕中，桂秀晶（金智媛飾）與麻醉科醫生趙元珍（李珍熙飾）聯手為白翼醫療團創辦人金承孝（又譯：金勝孝，全國煥飾）進行心臟移植。金承孝表面德高望重，實為長期性侵兒童的衣冠禽獸。手術期間，趙元珍將喚醒藥氟馬西尼（Flumazenil）退回，兩人並無違規動用私刑，但金承孝卻仍在術中突然清醒，承受開胸手術的撕裂劇痛。

桂秀晶（金智媛飾）與麻醉科醫生趙元珍（李珍熙飾）聯手為白翼醫療團創辦人金承孝（全國煥飾）進行心臟移植。（《Doctor X》劇照）

金承孝表面德高望重，實為長期性侵兒童的衣冠禽獸。（《Doctor X》劇照）

原來《Doctor X》第11集早已交代金承孝長期使用止痛藥，身體對此產生依賴，產生的抗藥性導致常規麻醉劑量失效。有醫學文獻顯示，長期濫用或依賴類鴉片藥物、鎮靜劑者，常因中樞耐受性而增加「全身麻醉術中知曉」（Intraoperative Awareness,IOA）的風險。加上手術監測儀當時被趙元珍關閉，全場無人察覺他在手術中恢復意識。網民對此拍案叫絕，紛紛留言：「編劇不僅守住了醫生的底線與執業牌照，還讓反派受到懲罰，看了真是大快人心！」

金承孝長期使用止痛藥，身體對此產生依賴，產生的抗藥性導致常規麻醉劑量失效。（《Doctor X》劇照）

加上手術監測儀當時被趙元珍關閉，全場無人察覺金承孝在手術中恢復意識。（《Doctor X》劇照）

編劇不僅守住了醫生的底線與執業牌照，還讓反派受到懲罰，看了真是大快人心！ 網民留言

伏筆二：拒絕院長招攬 點題「孤狼」本色

在結局尾聲，院長夫勝權（孫賢周飾）主動挽留桂秀晶並提出正式聘用邀請，承諾即使分院關閉亦會安排她調往總院工作。對於夫勝權拋出的橄欖枝，桂秀晶卻只禮貌地彎腰點頭，沒有握手便轉身離去。

在結局尾聲，院長夫勝權（孫賢周飾）主動挽留桂秀晶並提出正式聘用邀請，承諾即使分院關閉亦會安排她調往總院工作。（《Doctor X》劇照）

院長夫勝權（孫賢周飾）主動挽留桂秀晶並提出正式聘用邀請。（《Doctor X》劇照）

對於夫勝權拋出的橄欖枝，桂秀晶卻只禮貌地彎腰點頭。（《Doctor X》劇照）

桂秀晶面對院長夫勝權的邀請，沒有握手便轉身離去。（《Doctor X》劇照）

這場戲正呼應桂秀晶由第1集至第5集的身份轉變：第1集初來乍到時，她白袍上的名牌只用膠帶黏貼，迎面撞上院長巡房隊伍更直穿而過，視醫院階級如無物；至第5集正式重返外科並獲院方認可後，才換上刺繡姓名白袍。然而，當親眼見證體制內部的腐敗與權貴共謀，她最終婉拒調往總院的正式職位。她轉身不握手的舉動，正點出她縱然獲體制認可，卻始終不依附醫療權貴體系，只忠於手術刀的「孤狼」本色，正如網民分析：「她在這間醫院工作，卻不屬於這間醫院。」

《Doctor X》第1集桂秀晶初來乍到時，白袍上的名牌只用膠帶黏貼。（IG@sbsdrama.official）

《Doctor X》第5集桂秀晶正式重返外科並獲得院方認可的醫生身份後，才換上刺繡姓名白袍。（IG@sbsdrama.official）

桂秀晶縱然獲體制認可，卻始終不依附醫療權貴體系，只忠於手術刀的「孤狼」本色。（IG@sbsdrama.official）

桂秀晶在這間醫院工作，卻不屬於這間醫院。 網民留言

伏筆三：巴拉卡結局入夢完成救贖

貫穿全劇的「白翼醫院大火」創傷，亦在大結局劃上句號。當年桂秀晶無意中救活惡魔金承孝，間接令少年巴拉卡為護妹妮瑪（又譯：尼瑪）而葬身火海。多年來她最痛的夢魘，便是反覆夢見自己將巴拉卡從火場救出後，對方卻已氣絕身亡，無論她如何拼命施行心肺復甦法（CPR）都無力回天。

貫穿全劇的「白翼醫院大火」創傷，亦在大結局劃上句號。（《Doctor X》劇照）

當年桂秀晶無意中救活惡魔金承孝，間接令少年巴拉卡為護妹妮瑪（又譯：尼瑪）放火葬身火海。（《Doctor X》劇照）

桂秀晶最痛的夢魘，便是反覆夢見自己將巴拉卡從火場救出後，巴拉卡卻已氣絕身亡，無論桂秀晶如何拼命施行心肺復甦法（CPR）都無力回天。（《Doctor X》劇照）

直到結局最後一幕，巴拉卡終於出現在桂秀晶夢中的海邊。真正將桂秀晶拉出深淵的，從來不是復仇的快感，而是少女妮瑪那份純粹的心意，加上她在手術台上放下執念，重新選擇做一名救人醫生的決定。

直到結局最後一幕，巴拉卡終於出現在桂秀晶夢中的海邊。（《Doctor X》劇照）

真正將桂秀晶拉出深淵的，從來不是復仇的快感，而是少女妮瑪那份純粹的心意。（《Doctor X》劇照）

真正將桂秀晶拉出深淵的，是少女妮瑪那份純粹的心意。（《Doctor X》劇照）