【tvN】由任時完與薛仁雅主演的韓劇《我的有罪之人》（又名《偽裝戀愛》、Love in Disguise），昨晚（17日）播出第10集成為網上熱話。劇情打破傳統浪漫喜劇的純愛公式，剛確認關係的財閥三世尹以俊（又譯：尹伊俊，任時完飾）與臥底女警姜在熙（薛仁雅飾）甜蜜約會後，劇情突然反轉，尹以俊為免連累愛人與其警隊同僚，竟忍痛提出分手，背後不僅反映出財閥權勢與執法底線的現實衝突，亦展現成年人在愛情與責任之間的沉重抉擇，令不少劇迷直呼心碎。



由任時完、薛仁雅主演的懸疑浪漫愛情劇《我的有罪之人》昨晚（17日）播出第10集成為網上熱話。（IG@tvn_drama）

承諾150件小事 初戀約會甜度爆燈

經歷重重波折與誤會後，泰鋼集團財閥三世尹以俊（任時完飾）與特種部隊出身的刑警姜在熙（薛仁雅飾），終於在第10集正式拍拖。兩人雖然都是戀愛新手，卻在平淡的日常相處中展現出最真摯的情感，姜在熙細數「150件想一起做的平凡小事」清單時，便順勢提議翌日一起約會，尹以俊亦毫不猶豫一口答應。兩人長期身處權鬥與險境，這份看似充滿儀式感的清單，其實正反映他們渴望像普通人般安穩生活。

尹以俊（任時完飾）與姜在熙（薛仁雅飾），終於在第10集正式拍拖。（IG@tvn_drama）

姜在熙在細數「150件想一起做的平凡小事」清單時，順勢提議翌日一起約會。（《我的有罪之人》劇照）

姜在熙提議翌日一起約會，尹以俊毫不猶豫一口答應。（《我的有罪之人》劇照）

到了翌日約會早晨，毫無拍拖經驗的兩人各自在家中反覆挑選衣服，緊張打扮，將初次約會的忐忑與青澀演繹得真實自然，隨後姜在熙與尹以俊一起吃飯、拍照及進行拳擊約會，互訴衷情時姜在熙更坦承遇見尹以俊是人生最大的幸運，並鼓起勇氣向他坦白自己為查案而潛伏的臥底警察身份，以真誠換取信任。有網民感同身受留言：「戀愛初期任何平凡小事都想和對方一起做，劇情停在這裡就大結局好了！」

姜在熙在家中反覆挑選衣服，緊張打扮，將初次約會的忐忑與青澀演繹得真實自然。（《我的有罪之人》劇照）

尹以俊在家中反覆挑選衣服，緊張打扮，將初次約會的忐忑與青澀演繹得真實自然。（《我的有罪之人》劇照）

初次約會，姜在熙與尹以俊一起吃飯、拍照。（《我的有罪之人》劇照）

初次約會，姜在熙與尹以俊進行拳擊。（《我的有罪之人》劇照）

姜在熙鼓起勇氣，向尹以俊坦白自己為查案而潛伏的臥底警察身份。（《我的有罪之人》劇照）

財閥權勢施壓 任時完忍痛斬情

然而，當浪漫走進現實，兩人終究無法逃避階級與權力的正面衝撞。隨著泰鋼集團內部秘密外洩，泰鋼集團（又譯：泰江集團）會長尹泰植（崔鎮鎬飾）震怒之下向警察廳高層施壓，要將姜在熙及其調查組前輩全數罷免。在財閥權勢面前，尹以俊清楚明白單憑一腔愛意根本無法護姜在熙周全，為了保住姜在熙與其同僚的仕途，他唯有親自向父親低頭求情，並忍痛向女友提出分手，吐出一句「我們到此為止吧」，要她回到原本屬於自己的地方。

尹泰植（崔鎮鎬飾）向警察廳高層施壓，要將姜在熙及其調查組前輩全數罷免。（《我的有罪之人》劇照）

泰鋼集團會長尹泰植（崔鎮鎬飾）要將姜在熙及其調查組前輩全數罷免。（《我的有罪之人》劇照）

為了保住姜在熙與其同僚的仕途，尹以俊親自向父親低頭求情。（《我的有罪之人》劇照）

尹以俊忍痛向姜在熙提出分手，吐出一句「我們到此為止吧」。（《我的有罪之人》劇照）

面對姜在熙執意挽留，尹以俊痛心反問對方，若同事因自己蒙冤被辭退，她能否一輩子無視他們的委屈，並自責自己的存在對她而言就是最大的危險，不願她背負愧疚生活。即使姜在熙痛哭崩潰求他不要離開，尹以俊仍選擇獨自背負惡名，狠心轉身離去。不少觀眾認為這場戲拍出了成年人愛情中最無力的一面：「最無奈的分手從來不是不愛，而是明知留在身邊只會拖累對方，迫使自己親手推開最愛的人。」

面對尹以俊提出的分手，姜在熙執意挽留。（《我的有罪之人》劇照）

尹以俊痛心反問姜在熙，若同事因自己蒙冤被辭退，能否一輩子無視他們的委屈。（《我的有罪之人》劇照）

即使姜在熙痛哭崩潰求尹以俊不要離開，尹以俊仍選擇獨自背負惡名，狠心轉身離去。（《我的有罪之人》劇照）