韓國資深實力派演員裴宗玉日前在電影宣傳活動上，針對部分年輕後輩在拍攝現場的消極態度提出嚴厲批評，直言「保母車上是不是塗了蜂蜜？」，相關發言在韓國演藝圈與網路上引發熱烈討論。與此同時，一線女星宋慧喬先前在網路節目中分享自己「一到片場就立刻下車、甚至被工作人員拜託待在車裡」的截然不同習慣，也因此再度成為大眾關注的焦點。



裴宗玉罕見說重話：「你坐的那台車到底黏了什麼？」

裴宗玉昨日出席電影《完美的家》（완벽한집）媒體試映會。她在受訪時談及片場觀察，語重心長地對部分後輩演員的態度提出直言批判：

到了拍攝現場，感覺有些年輕朋友是不是在車上沾了蜂蜜，總是待在車裡，叫他們快點出來，卻要等到拍攝前才勉強出現。

她無奈表示，即使劇組催促，這些後輩依然拖到最後一秒才現身，讓她忍不住想問：「你坐的那台車到底黏了什麼？」藉此表達對這種工作態度的不滿。

裴宗玉直言批評部分年輕演員拍攝時總待在車內、直到開拍才出現的習慣。（YouTube@iMBC연예）

裴宗玉進一步分享自己多年來的演戲儀式感與信念。她表示，只要一抵達片場，自己就會直接待在場景裡，甚至會在劇中角色的床上小睡、坐在沙發上喝咖啡。「雖然旁人可能會問『這裡灰塵這麼多，為什麼要這樣』，但對我而言這是一種儀式。身為演員，我必須去詮釋曾經在那個空間生活過的人，如果連片刻都不願待在那裡，又怎麼能演出那種真實感呢？」

不過，她則稱讚《完美的家》中合作的新生代演員張圭悧與金珉哲，兩人在沒有自己戲份的時候，依然會坐在片場等待、與工作人員聊天。

延伸閱讀：《請回答1988》善宇濾鏡碎裂！高庚杓酒駕超標 3大綜藝火速割席（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 8

宋慧喬習慣截然不同反被工作人員求「待在車上」

而裴宗玉的這番言論，也讓宋慧喬日前在YouTube節目《藉口Go》（핑계고）談及拍攝現場的經驗再度被翻出。宋慧喬14日與孔劉一同登上節目，分享自己過去拍戲時的習慣，透露每次抵達現場都會立刻下車，前往監視器旁或拍攝區域，不喜歡一直待在車裡等待。

宋慧喬笑說，自己無法安靜坐在車內，因為會覺得很無聊，因此即使還在等待拍攝，也會在現場看其他演員演戲，或與導演、工作人員聊天。孔劉也認同她的說法，透露宋慧喬總是很早就出現在拍攝現場。

宋慧喬分享自己過去拍戲時的習慣，透露每次抵達現場都會立刻下車。（YouTube@뜬뜬 DdeunDdeun）

不過，兩位頂級巨星過於積極的「片場守候」習慣，有時反而成了工作人員甜蜜的負擔。宋慧喬大笑爆料：「一開始大家還很習慣，但到後來只要我一下車，工作人員就會拜託說『姊，拜託妳別再從車上下來了』！」孔劉也附和笑說，工作人員似乎會因為要顧慮他們而感到不自在，且兩人因為在現場「屁股太輕」，連工作人員在喊別人名字時，他們都會條件反射地站起來，引發全場爆笑。

此外，裴宗玉主演的電影《完美的家》將於本月25日在韓國正式上映；而宋慧喬與孔劉首度攜手合作的Netflix強檔新劇《夢響年代》（천천히강렬하게）則預定於12月11日全球上線。

電影《完美的家》預告片

延伸閱讀：《夢響年代》孔劉宋慧喬首度合體！劉在錫節目超甜金句掀全網熱議（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 7

延伸閱讀：

BTS金泰亨夜闖六合夜市 神準槍法驚呆網！劉寶傑昔「激動大讚」畫面被翻出

孔劉假戲真愛徐玄振！他主動告白：可能注定要在一起

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】