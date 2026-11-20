前無綫（TVB）女星陳家碧淡出幕前多年，近日難得公開露面，驚喜出席第15期藝員訓練班同學聚會，與一眾昔日同窗歡樂敘舊！



第15期TVB藝訓班去年（2025年）相隔36年再聚會。（IG@marialuisaleitao）

黎芷珊貼出合照留言。（IG@marialuisaleitao）

陳家碧神隱多年罕現身

當晚聚會除了影帝林家棟、型男黃德斌及金牌主持黎芷珊之外，鄭則士太太林燕明、杜兆津、張靜及鄭維嘉等多位久違的同學亦有現身，就連當年的藝訓班主任高宏亦戴上招牌藍色帽子精神奕奕赴會，師生重聚場面溫馨又感人。久未露面的陳家碧留有一頭烏黑亮麗長髮，對着鏡頭展露甜美微笑；雖然她的身形比以往幕前時期略為圓潤，但依然皮光肉滑、皮膚白皙緊緻，氣色極佳。

近日TVB第15期訓練班同學聚會敘舊，陳家碧（前排左一）、鄭維嘉（後排左一）、林燕明（後排左二）、黎芷珊、林家棟、杜兆津（後排右二）、黃德斌、張靜（前排右一）及戴着藍帽的訓練班主任高宏都有現身，相當熱鬧。（Facebook@杜兆津）

新秀30強止步轉戰藝訓班 轉型《娛樂新聞眼》主持深入民心

回顧陳家碧的演藝生涯，她早於1986年參加《第五屆新秀歌唱大賽》入行，與文佩玲、許志安、黎明、關淑怡及劉錫明等樂壇巨星屬同屆參賽者；當時她在30強止步後並未放棄演藝夢，隨即轉戰報考TVB第15期藝員訓練班，與林家棟、黃德斌及黎芷珊結為同窗，並於1988年順利畢業正式展開幕前工作。

陳家碧參加新秀落敗後，加入第15期無綫電視藝員訓練班。（影片截圖）

陳家碧效力無綫期間曾參演多部經典劇集，包括《花月佳期》、《蓋世豪俠》及《我本善良》等，當中以金庸武俠劇《俠客行》飾演溫柔婉約的「白阿繡」最令觀眾留下深刻印象，劇中與男主角梁朝偉更有不少精彩對手戲。90年代她亦曾客串《新半斤八兩》及《唐伯虎點秋香》等賣座電影，雖大多飾演閒角，但轉戰主持界後卻大放異彩，先後擔任《娛樂新聞眼》及《城市追擊》主持，憑藉靈活淡定兼口齒伶俐的表現成功入屋，成為不少港人的集體回憶。

陳家碧效力無綫期間曾參演多部經典劇集。（TVB）

陳家碧轉戰主持界後，曾在《娛樂新聞眼》擔任主持。（影片截圖）

陳家碧憑藉靈活淡定兼口齒伶俐的表現成為不少港人的集體回憶。（影片截圖）

1994年息影重返校園進修 低調嫁富商余錦基胞弟

正當主持事業穩步上揚之際，陳家碧卻在1994年毅然決定離開TVB並全面息影，選擇回歸校園修讀大學學位充實自己。告別五光十色的娛樂圈後，她低調嫁給香港知名富商余錦基的胞弟余錦遠，正式展開幸福少奶奶生活，婚後更誕下兩名寶貝女兒。陳家碧早年罕有受訪時曾大方透露，婚後夫婦二人原本亦有意追生兒子湊成「好」字，無奈雙方工作與日常生活實在太過繁忙而未能如願；不過，兩名千金向來生性乖巧又貼心，一家四口生活低調卻美滿溫馨。