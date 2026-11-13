劉歡真正死因反轉　妻子盧璐發公開信澄清謠言　揭14年抗癌內幕

被譽為中國內地「音樂之父」的63歲重量級歌手兼教育家劉歡，於2026年9月25日在上海病逝，享壽63歲。時隔一個多月，關於其死因的傳聞出現重大反轉。



此前外界普遍流傳劉歡因癌症離世，但其妻子盧璐近日透過友人、央視前主持人水均益轉發公開信，並公開醫療證明，正式澄清劉歡的直接死因為「感染性休克」，而非死於癌症本身。

劉歡病逝後時隔一個多月，妻子盧璐近日透過友人發公開信，正式澄清劉歡的直接死因。（網絡圖片）

更多盧璐澄清劉歡真正死因的公開信內容：

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綜合陸媒報導，水均益受盧璐委託轉發公開信，證實劉歡已於11月12日安葬於北京懷柔長城腳下。公開信中提到，劉歡確實曾確診「膀胱原位癌」，但死亡醫學證明書上載明的死因是「感染性休克」。

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報導進一步指出，劉歡多年前錄製《中國好聲音》期間發現膀胱癌，首次治療效果顯著，但五年後癌症復發。據稱劉歡因不願餘生背負尿袋，拒絕了切除膀胱的手術方案。2026年1月癌細胞全身轉移，最終於9月20日開始高燒不止，9月25日上午9時52分因感染性休克病逝。

回顧事件時間線，劉歡病逝消息最初由對外經濟貿易大學於9月26日發布訃告證實，當時僅稱「不幸病逝」，未詳細說明病因。隨後網絡上出現各種關於臨終細節與後事圖片的傳言，盧璐曾於9月30日在微信朋友圈發文闢謠，指相關臨終傳聞與後事圖片「全是造謠」，並懇請外界不要傳播，讓劉歡靈魂得以安寧。如今隨著醫療證明曝光，總算正式釐清了外界一個多月來的揣測。

劉歡最為民眾熟知的，莫過於2008年北京奧運開幕式上與莎拉·布萊曼合唱《我和你》，以及《甄嬛傳》主題曲《鳳凰于飛》等作品。他生前長年於對外經濟貿易大學任教，作風低調。其最後一場公開演出是2025年12月31日晚的B站跨年晚會，當時他在上海金山戶外低溫中演唱《千萬次的問》《我欲成仙》，被鏡頭捕捉到凍得發抖、眼眶泛淚的畫面，事後回想令不少歌迷感到不捨。

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