美國影視圈傳出憾事。曾執導殺手樂團（The Killers）、MGMT及拱廊之火（Arcade Fire）等知名樂團音樂錄影帶的導演雷廷托里（Ray Tintori）於本月10日在紐約住處被發現身亡，享年43歲。根據《Page Six》報導，詳細死因仍待進一步檢驗釐清。



根據外媒報導，《週六夜現場》前班底演員海蒂（Heidi Gardner）加德納因遲遲無法聯繫上男友，心急之下請造型師友人布里特西奧多拉代為報警，希望警方前往住處關切。初步勘驗未發現刑事犯罪跡象，現場也沒有發現違禁藥品或相關器具。至於遺體是由友人或救護人員最先發現，目前各方說法不一。

Ray Tintori（Instagram@raytintori）

雷廷托里與海蒂加德納去年7月底才透過Instagram公開戀情，如今兩人才公開認愛一年多，男友卻傳出驟逝消息，讓海蒂加德納悲慟不已。

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家庭悲劇令人鼻酸

據《TMZ》報導，雷廷托里的母親瑪麗塞布爾斯基也是影視工作者，曾擔任場記及劇照師，卻在去年11月因腦癌辭世。如今母子相隔約一年先後離世，消息傳出令親友及影視同業相當不捨。

Ray Tintori（Instagram@raytintori）

導演生涯成就斐然

雷廷托里自2000年代末期開始活躍於短片及音樂錄影帶創作領域，憑藉鮮明的視覺風格受到業界關注。他的作品涵蓋多個知名樂團，包括殺手樂團、MGMT及拱廊之火等，展現出獨特的藝術風格。除了音樂領域外，他也曾參與《南荒的童話》（Beasts of the Southern Wild）影視團隊「Court 13」的創作工作，並於前年的電影《Marty Supreme：癲造之才》（Marty Supreme）參與拍攝，作品橫跨音樂與電影領域。

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