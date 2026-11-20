內地女星楊超越（Yang Chaoyue）憑藉選秀節目《創造101》（Produce 101）第三名強勢出道，多年來外界總愛給她貼上「錦鯉」幸運標籤，但成名前的她其實經歷過不少基層打工辛酸。以下盤點6件關於楊超越的鮮為人知往事，從2,000人民幣（約2,150港元）包食宿入行到熟練手搖拖拉機，揭開她鏡頭背後貼地的一面。



內地女星楊超越憑選秀節目《創造101》第三名出道，在成名前其實經歷過不少基層打工辛酸。（網上圖片）

內地女星楊超越憑選秀節目《創造101》第三名出道，在成名前其實經歷過不少基層打工辛酸。（微博@楊超越工作室）

1.不為明星夢 只為¥2000包食宿

2016年，當時在上海打工的楊超越，在演藝招募群組看到經理人公司「聞瀾文化」為遊戲《球球大作戰》舉辦「球球寶貝」女團選拔。吸引她報名的並非明星夢，而是主辦方開出「不論淘汰與否均獲2,000人民幣（約2,150港元）報酬且全程包食宿」的條件。最終她順利入選，成為旗下女團CH2成員，由此踏入演藝圈。

吸引楊超越報名的不是明星夢，而是活動不論淘汰與否都有2,000元人民幣（約2,150港元）報酬且全程包食宿的條件。（《創造101》截圖）

2.舞台眼神靈動 竟是700度近視

楊超越在舞台上眼神靈動，私下卻受深近視困擾。她曾在綜藝節目《戰至巔峰第四季》透露，其近視度數高達700度。由於工作期間需長時間佩戴隱形眼鏡，一旦在私人時間除下隱形眼鏡，視線便幾乎一片模糊，這亦解釋了為何她在部分未戴眼鏡的日常鏡頭下，經常出現眼神放空或神情呆滯的狀態。

舞台上眼神靈動的楊超越，私底下其實是深度近視患者。（網上圖片）

楊超越曾在公開場合自爆近視度數高達700度，由於工作需要會長時間佩戴隱形眼鏡。（《戰至巔峰第四季》影片截圖）

3.婚紗店追業績失敗 遭罰生吃大蒜

楊超越的草根出身並非經理人公司刻意包裝。她生於江蘇鹽城農村，12歲時父母離異，初中未畢業便隻身外出謀生，入行前曾從事多個基層工種。早年在餐廳擔任侍應時，她曾試過雙手同時端起 5、6 個熱騰騰的鐵板；為幫補生計，她亦先後在拉鍊廠及製衣廠生產線當女工，並兼職活動接待員及平面模特兒。

楊超越出生於江蘇鹽城農村，12歲時父母離異，初中尚未畢業便隻身離家謀生，踏入演藝圈前幾乎做遍基層工種。（網上圖片）

楊超越（右）為了賺取更多生活費，先後在拉鏈廠及服裝廠流水線當過女工，甚至兼職禮儀小姐和平面模特兒。（網上圖片）

最令楊超越難忘的是在婚紗店當推銷員的日子，她曾在紀實訪談節目《送一百位女孩回家》中回憶，當時店內管理極為嚴苛，店員每天上班前都要跟著跳舞、喊口號，並背負沉重銷售指標。一旦無法完成當日業績便會遭到懲罰：「如果完成不了業績，就要吃大蒜、喝醋什麼的，太可怕了！」她說完更忍不住自我調侃，質疑當年的自己是不是屬於很容易被人「洗腦」的類型。

楊超越曾在紀實訪談節目《送一百位女孩回家》中回憶在婚紗店當推銷員的日子。（微博@送一百位女孩回家）

楊超越在婚紗店當推銷員，如果完成不了業績，就要吃大蒜、喝醋什麼的，太可怕了！（網上圖片）

4.工廠機器壓傷 左手食指永久變形

早年工廠工作期間，楊超越的左手食指曾不慎遭機器重壓受傷。由於當時醫療條件與認知有限，傷口癒合後導致食指關節出現永久性變形，如今在高清鏡頭特寫下，仍能隱約看出她手指的異樣。

早年工廠流水線作業期間，楊超越的左手食指曾不慎遭機器重壓受傷。（《Beauty小姐第三季》影片截圖）

由於當時醫療條件與認知有限，傷口癒合後導致食指關節出現永久性變形。（《Beauty小姐第三季》影片截圖）

5.純熟啟動手搖拖拉機 全場嘉賓咋舌

楊超越在《開播！情景喜劇》第二季中，面對農村常見的老式柴油拖拉機，她沒有半點生疏，直接拿起搖把熟練卡入啟動孔並用力搖動引擎，動作一氣呵成，在場嘉賓看得目瞪口呆。

楊超越在《開播！情景喜劇》第二季中，面對農村常見的老式柴油拖拉機，沒有半點生疏。（網上圖片）

楊超越直接拿起搖把熟練卡入啟動孔並用力搖動引擎，動作一氣呵成，在場嘉賓看得目瞪口呆。（《開播！情景喜劇》影片截圖）

6.野外生火不顧形象 以打氣管吹旺炭火

除了操作農用機械，楊超越亦具備豐富的野外生活經驗。在女團火箭少女101綜藝節目《橫衝直撞20歲》的戶外烹飪環節，遇到木炭難以點燃時，她沒有半點偶像包袱，直接拿起一根「氣球泵」的管子，用嘴含著管子對著炭火猛力吹氣，幾下便將火苗催旺，被觀眾笑封為「人體鼓風機」。這套源於生活經驗的辦法，讓不少觀眾見識到她骨子裡的生存韌性。

楊超越在《橫衝直撞20歲》的強悍表現同樣令人印象深刻。（網上圖片）