楊超越成名前6大辛酸史！入行只為2千包食宿、做廠妹食指壓傷變形
內地女星楊超越（Yang Chaoyue）憑藉選秀節目《創造101》（Produce 101）第三名強勢出道，多年來外界總愛給她貼上「錦鯉」幸運標籤，但成名前的她其實經歷過不少基層打工辛酸。以下盤點6件關於楊超越的鮮為人知往事，從2,000人民幣（約2,150港元）包食宿入行到熟練手搖拖拉機，揭開她鏡頭背後貼地的一面。
1.不為明星夢 只為¥2000包食宿
2016年，當時在上海打工的楊超越，在演藝招募群組看到經理人公司「聞瀾文化」為遊戲《球球大作戰》舉辦「球球寶貝」女團選拔。吸引她報名的並非明星夢，而是主辦方開出「不論淘汰與否均獲2,000人民幣（約2,150港元）報酬且全程包食宿」的條件。最終她順利入選，成為旗下女團CH2成員，由此踏入演藝圈。
2.舞台眼神靈動 竟是700度近視
楊超越在舞台上眼神靈動，私下卻受深近視困擾。她曾在綜藝節目《戰至巔峰第四季》透露，其近視度數高達700度。由於工作期間需長時間佩戴隱形眼鏡，一旦在私人時間除下隱形眼鏡，視線便幾乎一片模糊，這亦解釋了為何她在部分未戴眼鏡的日常鏡頭下，經常出現眼神放空或神情呆滯的狀態。
3.婚紗店追業績失敗 遭罰生吃大蒜
楊超越的草根出身並非經理人公司刻意包裝。她生於江蘇鹽城農村，12歲時父母離異，初中未畢業便隻身外出謀生，入行前曾從事多個基層工種。早年在餐廳擔任侍應時，她曾試過雙手同時端起 5、6 個熱騰騰的鐵板；為幫補生計，她亦先後在拉鍊廠及製衣廠生產線當女工，並兼職活動接待員及平面模特兒。
最令楊超越難忘的是在婚紗店當推銷員的日子，她曾在紀實訪談節目《送一百位女孩回家》中回憶，當時店內管理極為嚴苛，店員每天上班前都要跟著跳舞、喊口號，並背負沉重銷售指標。一旦無法完成當日業績便會遭到懲罰：「如果完成不了業績，就要吃大蒜、喝醋什麼的，太可怕了！」她說完更忍不住自我調侃，質疑當年的自己是不是屬於很容易被人「洗腦」的類型。
4.工廠機器壓傷 左手食指永久變形
早年工廠工作期間，楊超越的左手食指曾不慎遭機器重壓受傷。由於當時醫療條件與認知有限，傷口癒合後導致食指關節出現永久性變形，如今在高清鏡頭特寫下，仍能隱約看出她手指的異樣。
5.純熟啟動手搖拖拉機 全場嘉賓咋舌
楊超越在《開播！情景喜劇》第二季中，面對農村常見的老式柴油拖拉機，她沒有半點生疏，直接拿起搖把熟練卡入啟動孔並用力搖動引擎，動作一氣呵成，在場嘉賓看得目瞪口呆。
6.野外生火不顧形象 以打氣管吹旺炭火
除了操作農用機械，楊超越亦具備豐富的野外生活經驗。在女團火箭少女101綜藝節目《橫衝直撞20歲》的戶外烹飪環節，遇到木炭難以點燃時，她沒有半點偶像包袱，直接拿起一根「氣球泵」的管子，用嘴含著管子對著炭火猛力吹氣，幾下便將火苗催旺，被觀眾笑封為「人體鼓風機」。這套源於生活經驗的辦法，讓不少觀眾見識到她骨子裡的生存韌性。