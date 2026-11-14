今天是太陽雨｜董思成護花全身而退！對比白敬亭《夏至未至》催淚

【Netflix】由內地女星楊超越與男團威神V（WayV）兼NCT成員董思成（Winwin）主演的青春校園劇《今天是太陽雨》，近日於Netflix及芒果TV上架後掀起熱話。第11集中，陳硯周（董思成飾）為保護受辱的鄭雨（楊超越飾）而向同學揮拳，卻憑冷靜應對全身而退。這幕「護花」戲碼，迅速令劇迷聯想起9年前（2017年）另一經典劇集《夏至未至》中，陸之昂（白敬亭飾）同樣為好友出頭卻換來三年牢獄的悲慘下場。兩代青春劇角色截然不同的命運對比，讓不少觀眾慨嘆終於解開了積壓多年的追劇遺憾。



由內地人氣女星楊超越與男團威神V（WayV）兼NCT成員董思成（Winwin）領銜主演的青春校園劇《今天是太陽雨》，於芒果TV與Netflix率先上架。（微博@今天是太陽雨官微）

令劇迷聯想起9年前另一經典劇集《夏至未至》中，陸之昂（白敬亭飾）同樣為好友出頭卻換來三年牢獄的悲慘下場。（《夏至未至》宣傳海報）

當眾公開病母照羞辱 董思成斷電護花

《今天是太陽雨》第11集中，生物系三年級生鄭雨（楊超越飾）因父親離世、母親重病成植物人且弟弟身患聽損，家中背負債務，平日一直靠兼職支付醫藥費並力保獎學金。不料在學校義賣會上，同學謝宇狄（孫寧飾）未經同意將鄭雨母親的病床照投射至大螢幕，更以募捐為名將其家事公開攤在全校師生面前，令鄭雨當場呆住、淚流不止。

生物系三年級生鄭雨（楊超越飾）因母親病重在床，家中背負債務，平日一直靠兼職支付醫藥費並力保獎學金。（微博@今天是太陽雨官微）

在學校義賣會上，謝宇狄（孫寧飾）以募捐為名將鄭雨家事公開攤在全校師生面前。（《今天是太陽雨》影片截圖）

在學校義賣會上，謝宇狄（孫寧飾）未經同意便將鄭雨母親的病床照投射至大螢幕。（《今天是太陽雨》影片截圖）

謝宇狄（孫寧飾）以募捐為名將鄭雨家事公開攤在全校師生面前，令鄭雨當場呆住、淚流不止。（《今天是太陽雨》影片截圖）

揮拳後冷靜站定捱打

陳硯周（董思成飾）見狀，第一時間拉下電閘切斷電源中止投影，隨即衝上舞台揮拳擊倒謝宇狄。但他並未如常理般繼續追打，反而冷靜站定，刻意等待對方還手後再作防禦性回擊。此舉令校方最終將事件定性為「互毆」，事後陳硯周僅受皮外傷，更成功免受任何校方處分。對於這次行動，陳硯周直言：「因為家人是底線。等她反應過來，那種情況下她作為媽媽的孩子卻什麼都沒做的時候，肯定非常痛苦，所以我替她做了。」

因為家人是底線。等她反應過來，那種情況下她作為媽媽的孩子卻什麼都沒做的時候，肯定非常痛苦，所以我替她做了。 陳硯周

陳硯周（董思成飾）見狀立即拉下電閘切斷電源以中止投影，隨即衝上舞台揮拳擊倒謝宇狄。（《今天是太陽雨》影片截圖）

陳硯周並未乘勝追擊，反而冷靜站定刻意等待謝宇狄還手後再作防禦性回擊。（微博@今天是太陽雨官微）

陳硯周事後亦直言：「因為家人是底線。等她反應過來，那種情況下她作為媽媽的孩子卻什麼都沒做的時候，肯定非常痛苦，所以我替她做了。」（《今天是太陽雨》影片截圖）

昔日白敬亭為友出頭 衝動賠上三年自由

這段劇情隨即勾起劇迷對2017年劇集《夏至未至》的集體回憶，當年陸之昂（白敬亭飾）因好友傅小司（陳學冬飾）在畫冊發布會上遭丁易陽惡意誣蔑抄襲，對方更企圖做出傷害傅小司的行為。陸之昂一時情緒激動拿起酒瓶重創對方，事後拔足逃亡成為通緝犯，最終選擇自首入獄。劇版中陸之昂判刑三年（原著小說中則被判處無期徒刑），成為無數觀眾心目中的悲情名場面。

傅小司（陳學冬飾）在畫冊發布會上遭丁易陽惡意誣蔑抄襲，丁易陽更企圖傷害傅小司。（《夏至未至》劇照）

丁易陽更企圖傷害傅小司，陸之昂一時情緒激動拿起酒瓶重創對方。（網上圖片）

陸之昂一時情緒激動拿起酒瓶重創對方，事後拔足逃亡成為通緝犯。（《夏至未至》劇照）

陸之昂最終選擇自首入獄，劇版中陸之昂判刑三年，原著小說中則被判處無期徒刑。（《夏至未至》劇照）

董思成留餘地反擊 治癒9年追劇遺憾

相隔9年，兩部青春劇的相似情節再度掀起熱烈討論。當陳硯周揮拳一刻，不少網民紛紛留言表示「生怕男主打到要坐牢」，更有觀眾笑言編劇這記懂得留有餘地的反擊「治好了觀眾的PTSD（創傷後壓力症，此處戲稱追劇留下的心理陰影）」。

相隔9年，《今天是太陽雨》與《夏至未至》的相似情節再度掀起熱烈討論。（微博@電視劇夏至未至）

當陳硯周揮拳一刻，不少網民紛紛留言表示「生怕男主打到要坐監」。（微博@今天是太陽雨官微）

對比謝宇狄僅受校內道德譴責而未面臨實質退學處分，但陳硯周成功免遭重罰全身而退，與當年陸之昂失去三年青春自由的沉重代價形成鮮明反差，大批劇迷紛紛感歎，陳硯周這一拳不僅在劇中替鄭雨捍衛了尊嚴，更彷彿隔空治癒了廣大觀眾積壓9年的追劇遺憾。

謝宇狄僅受校內道德譴責而未面臨實質退學處分。（微博@今天是太陽雨官微）

陳硯周成功免遭重罰全身而退，與當年陸之昂失去三年青春自由的沉重代價形成鮮明反差。（微博@電視劇夏至未至）

陳硯周這一拳不僅在劇中替鄭雨捍衛了尊嚴，更彷彿隔空治癒了廣大觀眾積壓9年的追劇遺憾。（微博@今天是太陽雨官微）