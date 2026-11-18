【Netflix】由內地女星楊超越與男團威神V（WayV）兼NCT成員董思成（Winwin）主演的青春劇《今天是太陽雨》在Netflix及芒果TV上架後，隨即捲入疑似抄襲經典韓劇的風波。不少網民逐幀比對後指出，女主角鄭雨（楊超越飾）的貧窮背景與標誌動作，與李知恩（IU）在《我的大叔》中飾演的李至安在人設上高度雷同，而便利店衝突戲情節亦被指與《超異能族》十分相似。



由內地女星楊超越主演的青春劇《今天是太陽雨》在Netflix及芒果TV上架。（微博@今天是太陽雨官微）

鄭雨（楊超越飾）的貧窮背景與標誌動作與李至安（李知恩飾）在《我的大叔》裡人設高度雷同。（網上圖片）

女主悲情背景似《我的大叔》

《今天是太陽雨》講述生物系大學生鄭雨（楊超越飾）家境貧寒且背負債務，平日需做多份兼職以支付植物人母親的醫藥費，生活重擔令她性格冷漠疏離。有觀眾對比後指出，鄭雨的悲慘身世、樸素冷峻造型，以至低頭快步走時的「雙手插袋」姿勢及磨損「帆布鞋特寫」等鏡頭角度，均與2018年經典韓劇《我的大叔》中李知恩（IU）飾演的李至安如出一轍，只是將照顧對象由年邁祖母改為植物人母親，而默默給予溫暖的守護者角色，則由職場上司變成同校同學陳硯周（董思成飾）。

《今天是太陽雨》講述生物系大學生鄭雨（楊超越飾）家境貧寒且背負債務，平日需做多份兼職以支付植物人母親的醫藥費。（微博@今天是太陽雨官微）

有觀眾對比後指出，鄭雨的悲慘身世、樸素冷峻造型，與李至安如出一轍。（網上圖片）

《今天是太陽雨》將照顧對象由年邁祖母改為植物人母親。（《今天是太陽雨》影片截圖）

《今天是太陽雨》將默默給予溫暖的守護者角色，由職場上司變成同校同學陳硯周（董思成飾）。（微博@今天是太陽雨官微）

便利店反轉戲撞橋《超異能族》

另一爭議焦點則落在一場便利店衝突戲。劇中鄭雨因兼職遲到遭店長嚴厲訓斥並扣減薪金，正當她情緒爆發之際，卻意外發現店長急於趕下班是為了準時接送患有智力障礙的兒子，現場氣氛隨即由誤解爭執轉為互相體諒。

鄭雨因兼職遲到遭店長嚴厲訓斥並扣減薪金。（《今天是太陽雨》影片截圖）

鄭雨因兼職遲到遭店長嚴厲訓斥並扣減薪金，鄭雨情緒亦隨之爆發。（《今天是太陽雨》影片截圖）

正當鄭雨情緒爆發之際，卻意外發現店長急於趕下班是為了準時接送患有智力障礙的兒子。（《今天是太陽雨》影片截圖）

現場氣氛隨即由誤解爭執轉為互相體諒。（《今天是太陽雨》影片截圖）

不少劇迷直言，這段情節無論在矛盾鋪排抑或情緒轉折上，均與2023年人氣韓劇《超異能族》（又譯：Moving／異能）中，李美賢（又譯：韓孝珠，韓孝周飾）在肉檔與老闆娘因孩子引發誤會再冰釋前嫌的支線故事高度重合。在《超異能族》中，李美賢帶同兒子奉錫到市場豬肉檔買肉，期間遭肉檔老闆娘出言質疑奉錫的狀況，雙方一度針鋒相對，及至老闆娘患有智力障礙的兒子扛著半邊豬肉回來，李美賢才明白老闆娘的急躁背後，同樣背負著照顧特殊孩子的壓力。兩人隨即冰釋前嫌，老闆娘更悄悄在肉袋裡塞滿糖果，流露兩位母親之間惺惺相惜的溫情。

李美賢帶同兒子奉錫到市場豬肉檔買肉，期間遭肉檔老闆娘出言質疑奉錫的狀況。（《超異能族》影片截圖）

老闆娘患有智力障礙的兒子扛著半邊豬肉回來，李美賢才明白老闆娘的急躁背後，同樣背負著照顧特殊孩子的壓力。（《超異能族》影片截圖）

對於接連被指情節雷同，網上意見兩極。有感到失望的網民留言表示：「打多份工的無力感本來很真實，但一看到帆布鞋特寫和便利店反轉就瞬間出戲，感覺編劇只是在照搬韓劇橋段，缺乏對本土生活的觀察。」亦有觀眾認為兩部劇集的整體背景與青春校園主線截然不同，局部情節相似未必構成抄襲。