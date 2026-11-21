現年59歲的1987年香港小姐冠軍楊寶玲（Pauline），自淡出娛樂圈轉戰商界後，生活向來極度低調，鮮少公開露面。近日網上罕有流出她的最新生活近照，大方展現保養得宜的驚人凍齡狀態！



楊寶玲與賈思樂的舊合照，早前在網上再度流傳。（IG@louiecastro1818）

1987年香港小姐冠軍楊寶玲。（TVB）

楊寶玲近照罕曝光 將登六零走樣髮量驚人

在其中一張曝光的照片中，楊寶玲身穿綠白色古典花紋的薄紗雪紡上衣，打扮高貴大方；鏡頭下的她微微回眸一笑，散發出溫婉優雅的名媛氣質。雖然將於明年4月正式踏入60歲「登六」之齡，但她的保養功力依然極度紮實，細看之下眼角雖有些微自然的魚尾紋，但皮膚依然白皙緊緻，更令人羨慕的是她那一頭濃密蓬鬆的長髮，髮量豐盈得令人驚歎！

網上流出的楊寶玲近照，薄紗雪紡回眸盡顯高貴氣質。（網上圖片）

此外，楊寶玲的身材管理亦極為嚴格，至今仍保持著高䠷纖瘦的完美身段，手臂與肩頸線條緊緻零贅肉；在另一張於國外河畔拍攝的近照中，換上黑色衛衣的她更顯活力十足，凍齡能力令大批網民讚歎不已，直呼無愧「最美港姐」美譽！

楊寶玲依然保持著高䠷纖瘦的完美身段。（網上圖片）

年近六旬的楊寶玲少女味依然十足。（網上圖片）

選美雙料冠軍轉戰商界 曾秘嫁陳容森3年離婚收場

回顧楊寶玲的前半生，她不僅是1987年港姐冠軍，更在「世界小姐」及「環球小姐」國際選美舞台上取得優異成績，其後進軍影壇與商界均大展拳腳，事業發展一帆風順。然而，相比起順遂的事業，她的感情路卻頗為崎嶇，曾兩度經歷婚姻波折。1994年，楊寶玲與音樂人陳容森在澳洲秘密結婚，可惜這段婚姻僅維持了短短三年，最終於1997年宣布離婚，當時更一度因言論風波鬧得滿城風雨、沸沸揚揚。到了2002年，楊寶玲與美籍華人黃延年再婚，並以高齡誕下寶貝兒子Nathan；惟兩人最終因工作聚少離多、感情轉淡，無奈在2014年結束長達12年的婚姻關係。

楊寶玲係1987年港姐冠軍，之後代表香港參加環球小姐的競選，獲得第五名，至今仍是歷屆成績最好一位。（TVB）

當年被稱為「亞洲皇后」的楊寶玲，剛出道時已被成龍賞識。(《飛龍猛將》劇照）

同學會重遇初戀 拍拖3個月閃婚定居賭城

接連經歷兩次婚姻失敗，楊寶玲並未對愛情失去信心，更在2015年迎來命運的浪漫轉機！在一次舊同學聚會上，她竟重遇了自己的初戀情人Gavin，兩人重逢後隨即愛火重燃，拍拖短短三個月便決定閃電結婚！婚後楊寶玲帶同與前夫所生的兒子Nathan嫁給Gavin，並與男方的兩名女兒組成一家五口的幸福重組家庭，定居美國拉斯維加斯，過著低調溫馨的少奶奶生活。

楊寶玲再遇初戀男友Gavin，婚後一直恩愛。(楊寶玲@facebook)

楊寶玲兩度離婚後重遇初戀情人，對方亦好接受佢嘅兒子。(楊寶玲@facebook)

時光飛逝，如今兒子Nathan已經 19 歲，長得高大威猛、身材結實；在近日曝光的母子合照中，保養極佳的楊寶玲與身材魁梧的愛子站在一起，外型看起來完全不像母子，反而更像一對高顏值「姊弟」！

楊寶玲揹住Hermès手袋低調中顯貴氣，與兒子（紅衫）合照似姊弟。（facebook@林穎嫻）