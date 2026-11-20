現年37歲的林芊妤（Coffee）於2018年與老公翟志榮結婚，婚後誕下一子一女，近年成功轉型為人氣瑜伽導師兼百萬KOL，事業家庭兩得意。日前林芊妤作客由伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室2》，罕有剖白成名前後的陰霾，除了重提當年轟動一時的「殘廁事件」外，更自爆少女時代曾飽受初戀男友家暴。

Coffee林芊妤重提當「殘廁事件」。（YouTube@HOY媒體網絡）

林芊妤一家四口。（IG@coffee89921）

走過殘廁事件低谷轉型教瑜伽

談及昔日在TVB常被定型為「性感」角色，令外界對她留下刻板印象。林芊妤坦言當年爆發「殘廁事件」後，這份既定標籤令她承受巨大輿論壓力並離巢。她直言：「咁梗係好大壓力啦！嗰時件事咁大！我覺得我當時係無諗咁多，亦都無計劃要點做。」幸好她在事件前已因病停工，期間為了慳上堂費而考獲瑜伽導師牌，意外為日後轉型鋪路。

林芊妤（Coffee）昔日在TVB常被定型為「性感」角色。（網上截圖）

童年飽受父親體罰曾感人生黑暗

林芊妤又指愛情觀深受原生家庭影響。她透露父親當年任職印刷廠兼顧日夜班在養家重擔下管教極嚴，動輒便以體罰方式教導子女。因父親重男輕女，不讓她打籃球，哥哥更曾因幫母親洗碗被打，令她自小如哥哥「奴婢」般包辦家務。她憶述童年幫父親洗抽油煙機時，不慎踩中外框割破腳趾，最終嚴重發炎兼發燒，家人卻無帶她求醫，令她深感絕望：「細個嗰時，其實我都有好多次會覺得，點解我會喺呢個屋企入面呢？究竟我嘅人生係咪就係咁呢？即係其實都幾黑暗㗎。」

林芊妤指愛情觀深受原生家庭影響。（網上圖片）

誤信「打你係因為愛」遭初戀男友拳打腳踢

中學時林芊妤曾因不滿父親體罰離家出走兩天，最終父親親自到學校向她道歉，並講出一句影響她深遠的話：「其實我都是因為好緊張你，好愛你，我先打你。」這句話卻埋下感情地雷。17、18歲時她與大兩歲的初戀男友拍拖，對方控制慾極強，禁她穿短裙及夜歸，更只因男途人問路便動粗。林芊妤回憶：「佢會打我，拳打腳踢。佢打咗我幾次，佢話：『我係因為好愛你，我先至會打你。』但係呢句，點解會喺我度生效？因為我爸同我講過呢句說話，我入咗血呀！」

林芊妤育有一兒一女。（IG@coffee89921）

曾因自卑拒翟志榮求婚

後來林芊妤在酒吧邂逅高大帥氣的現任老公翟志榮，拍拖兩年間男方多次求婚，她為專注瑜伽事業而婉拒。直至意外懷孕，自卑的她以為對方只為負責任才結婚，一度提出不婚：「其實你唔使一定要娶我，我們可以繼續咁，我可以自己照顧小朋友。」直到朋友透露，老公早在她懷孕前已四處物色求婚戒指，她才徹底放下心頭大石安心出嫁。走過低谷，她視現時家庭為最大福報，不再介意外界聲音。

Coffee林芊妤與拍拖3年的圈外男友翟志榮因意外懷孕而提早結婚。（網上圖片）