過去曾靠著《加油！金順》、《快刀洪吉童》及《錢的化身》等夯劇走紅的49歲韓星姜至奐（本名趙泰奎），自2019年爆出性醜聞後便全面停工、神隱至今已達7年。然而，19日姜至奐突然透過短影音平台TikTok開直播，久違露面的模樣瞬間在韓網掀起討論，不少人直呼差點認不出來。



直播畫面中，姜至奐坐在看似住家客廳的角落，留著一頭沒整理的凌亂長髮、素顏入鏡，手裡還拿著毛線專注編織，對著鏡頭親切喊話「很想念大家」。

姜至奐曾涉嫌性侵，19日突TikTok開直播，不少人直呼差點認不出。（instagram@kangjihwan2018 ）

姜至奐因出演《加油！金順》、《快刀洪吉童》等劇走紅，2019年爆出性醜聞後全面停工：

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這場畫風相當居家的「織毛線直播」單日湧入逾700名觀眾，追蹤數也衝破1500人，除了有鐵粉留言打氣、刷禮物力挺，更多網友則是滿臉問號表示：

「沒寫名字根本認不出」

「滑TikTok看到他在織毛線直接傻眼」



甚至有人聯想到近期同樣轉戰TikTok直播的朴施厚，揣測他是否想藉此試水溫復出。

姜至奐2019年7月拍攝《朝鮮生存記》期間，在京畿道廣州市住處與劇組外包女工作人員喝酒後，涉嫌性侵及強制猥褻2名女子而遭警方緊急逮捕。官司最終判處有期徒刑2年6個月、緩刑3年定讞。

他不僅被迫退出劇組、演藝事業喊卡，還面臨天價民事求償，除了與前東家Jellyfish娛樂須連帶賠償製作公司約53億韓元（約3100萬港元），首爾高等法院2024年11月二審也改判他須單獨賠給前東家34億8000萬韓元（約2041萬港元）。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】