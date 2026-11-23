前內地女團SNH48成員馮薪朵近日在綜藝節目《愛的修學旅行》無預警公開已生子當媽，寶寶是個可愛的男孩子，小名叫做「小海茄」，不過她未與演員男友鍾正領證結婚。



談及當初決定生子的背後原因，馮薪朵首度揭開家務事內幕。她透露，父親罹患糖尿病與高血壓長達30多年，兩年前更因眼壓過高導致單眼失明、另一眼視力嚴重受損，身體狀況堪憂。面對病重父親不斷催婚，她實在無法承受繼續與父親對抗的後果，但內心又堅持「不願結婚」的底線，幾經掙扎下，才與演員男友鍾正慎重商量，決定「先生子給父親一個交代」，兩人目前並未領證登記，但達成共識會共同撫養孩子，她也大讚鍾正積極扛起父親責任，表現比預期還要好。

前內地女團SNH48成員馮薪朵近日在綜藝節目《愛的修學旅行》無預警公開已生子當媽，不過她未與演員男友鍾正領證結婚。（《愛的修學旅行2》節目截圖）

前女團SNH48成員馮薪朵親自回應未婚生子：

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馮薪朵影片中毫不避諱地分享當時產後陷情緒低潮，她坦言孩子剛出生時腦袋一片空白，第一反應竟是請醫生把孩子抱走，因為未能立刻產生母愛而陷入深深的自責與混亂。所幸後來參加實境綜藝《愛的修學旅行2》，透過與來賓傾訴與心理疏導才逐漸走出陰霾，接納母親身分，如今已完全捨不得將兒子送回老家，堅持親自帶在身邊照顧。

此外，針對網路瘋傳她退團後「沒有朋友」的言論，馮薪朵也嚴正澄清自己從未說過這句話，強調私下與部分前隊友仍有聯繫，只是不想在公開場合談論私事而牽連他人。至於原本打算徹底退出演藝圈，如今卻選擇公開一切並重返螢光幕，她稱自己是「想開了」，加上演員男友鍾正需要面對外界輿論，為了陪伴與分擔，才決定勇敢公開感情與家庭現況。

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