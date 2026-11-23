香港女星劉嘉玲應金馬邀請擔任頒獎人，昨（22）頒發最佳女主角獎，揭獎前一番鼓勵女演員的話令人印象深刻。



曾獲香港電影金像獎影后的她，卻3次跟金馬獎擦身而過，她幽默放閃：「還好我們家那個贏了3座金馬獎，然後他跟我說『這3座都歸你所有』，謝謝你，梁先生！」台上大方向影帝老公梁朝偉致謝，接著透露自己其實也有拿過金馬獎，回憶多年前「東方不敗」林青霞曾私人打造一座純金的獎座，對她說「金馬獎不頒給妳，我頒給妳！」讓她感動至今，而她也曾在多年前曝光過那座「純金馬」。

劉嘉玲15年前曾在微博曝光過林青霞特別訂製的「純金馬」。（微博@劉嘉玲）

劉嘉玲透露，林青霞是她非常尊重的前輩，當年她失落金馬獎，林青霞特別打造一座純金馬，在一個私人飯局上送給她，卡片上寫著「嘉玲你實至名歸，在觀眾的心中妳早已擁有了金馬獎！」，讓她感到非常溫暖，「謝謝青霞姐在我人生中不斷鼓勵我、引領著我！」如今她將這份鼓勵精神再次傳承給現場的入圍者，台下的楊雁雁、袁澧林、余香凝也都點頭表達共鳴。

事實上，2011年劉嘉玲就曾在微博上曝光這座純金馬，她寫著：

那一年12月8日，林青霞和宗師贈了這個獎給我，感動非常！在我心中，妳是菩薩，永遠在我心靈上給予支持與鼓勵，能夠在我生命中與你相遇，何其幸運。謝謝你我尊敬的東方不敗，人美心更美，向妳學習！

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