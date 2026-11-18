「奶茶妹妹」章澤天今（18）日迎來33歲生日，香港影帝梁朝偉與妻子劉嘉玲特地發文為她慶生！劉嘉玲今日在社群平台公開一張三人合照，背景正是昨晚（17日）韓國天團BIGBANG出道20週年巡演香港站最終場的舞台燈光，超大咖的跨界同框曝光後，立刻掀起兩岸三地網友熱烈討論。



從劉嘉玲曬出的照片中可見，三人在藍紫色燈光映襯下神態相當輕鬆。劉嘉玲身穿黑色亮片西裝外套搭配長項鍊、將頭髮俐落梳起，展現一貫的俐落氣場；站在一旁的梁朝偉則打扮休閒，以卡其色外套內搭深色上衣與牛仔褲亮相；而壽星章澤天站在中間偏前的位置，她身穿黑色針織上衣並紮起低馬尾，在鏡頭前顯得氣色極佳、笑容從容。

劉嘉玲發文為章澤天慶生，分享了在BIGBANG演唱會香港尾場的三人合照。（IG@zetianzzz）

章澤天為京東集團劉強東妻子，與劉嘉玲梁朝偉私下交情匪淺：

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劉嘉玲也在貼文中以英文送上祝福：「Cheers to you, dear Nancy! Happy birthday and stay fabulous as always.」並標註章澤天的帳號。

據內地媒體報導，BIGBANG此次在香港啟德體育園連開四場20週年演唱會，17日最終場更是星光雲集。除了梁朝偉夫婦與章澤天在包廂觀賞演出外，也有現場目擊者指出在包廂走廊巧遇「發哥」周潤發，隊長GD（權志龍）更在台上特別點名致謝；此外，名媛林恬兒當晚也與他們同行看秀（觀看演出）。

事實上，這並非章澤天首度與梁朝偉夫婦公開同框。早在2025年3月，章澤天就曾分享過與梁朝偉、劉嘉玲及馮詠儀的聚會合照，當時這個跨領域的社交圈便已引發外界好奇，如今再度相約看演唱會，足見雙方私下交情匪淺。

現年33歲的章澤天2009年因一張手捧奶茶的照片爆紅，2015年與京東集團創辦人劉強東結婚後，近年將生活與事業重心轉往英國，並專注於投資與公益領域，鮮少在螢光幕前露面。這回她低調現身香港與影壇大腕一同看演唱會慶生，不過合照中並未見到老公劉強東與孩子的身影，也讓外界對她的近況倍感好奇。

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