現年70歲的香港資深演員張國強出道至今拍過250多部影視作品。在入行半世紀之際，他於月前應邀接拍首部短劇《少夫人來自東北3》（簡稱《少3》）。由聽花島出品的《少夫人》系列於2026年2月和6月推出第一及二季時播放量亮眼，第三季已於11月14日上線。



張國強接受《聯合早報》電訪時透露，因原定拍攝的長劇延期，他剛好空出檔期，才促成了這次合作：

其實一直有網民建議我拍短劇，說觀眾會喜歡看我演霸總這類角色，只是以前沒有合適的時間和機緣，這次是很好的機會。

作為演員，他認為無論長劇或短劇本質上都是表演，只要製作用心就無須介意形式：「在我50年的演藝生涯裏，見證了從早期的膠片電影、電視劇，到後來的錄像帶市場和電視電影的演變。每個時代都會有新形態的產品出現，既然這個新時代出現了短劇，我也想嘗試。」

香港資深演員張國強在《少夫人來自東北3》飾演的「大爺爺」，是新加入的角色。（微博＠張國強kk）

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談到獻出「第一次」，他表示除了想接觸新事物，也被製作方的誠意所打動，「可能也是我運氣好，遇到這麼優秀的團隊，而且劇本很有發揮空間和挑戰性。」

平時沒有看短劇習慣的張國強坦言，原本以為短劇每集只有一分鐘、豎屏且畫面雜亂，直到他在接拍《少3》前做功課看了前兩季，才打破過往的刻板印象：

整個製作十分認真，剪輯也很緊湊，不像傳統劇集需要鋪墊多條支線。它就像一本短篇小說，讓人看完一集又想接着追下一集。

至於拍攝過程，他透露《少3》的拍攝周期約10天，雖然工作強度大，但劇組從溝通到合作都十分順暢，給了他很大信心。「他們的拍攝節奏確實很快，但我不太擔心，畢竟在TVB拍戲這麼多年，向來都是以快為主。」提及表演上的差異，他指出，由於《少3》採用豎屏拍攝，特寫鏡頭較多，若動作過大容易「出畫」或導致畫面搖晃，因此演員必須克制肢體語言，收斂誇張表情。

謙稱是「新人」 讚劇組認真規格高

張國強飾演的「大爺爺」是新加入的角色，劇中的他戴着圓框眼鏡，身穿筆挺西裝，手握金屬手杖，盡顯儒雅威嚴的豪門大家長派頭。

他介紹道，角色設定因長年在國外生活而自帶一股傲氣，有意將繼承權交給下一代，卻讓晚輩們「不是那麼欣賞」，並笑指梁雯晶飾演的女主角就像在「對抗大魔頭」一樣，想方設法要「收服」並融化他。

談到跟男女主角業文、梁雯晶的合作，他謙稱自己是「新人」，畢竟兩個年輕人在短劇領域的經驗比他豐富，大家在片場會彼此互補，像他需要說東北話時就會向梁雯晶請教，拍攝氛圍十分愉快。

從服化道到拍攝場景，張國強對劇組的精心打造讚不絕口。他提及《少3》部分劇情以英國倫敦為背景，雖未拉隊赴當地取景，但團隊的用心處處可見：

既然背景設在英國，自然少不了外國面孔。出乎我意料的是，劇組聘請了許多外籍演員，連群演都安排得十分到位；甚至拍攝用的車也找來了勞斯萊斯！坦白說，有時香港的製作都未必有這樣的規格，無論是實景、道具、服裝，還是導演與演員都非常用心。

至於拍攝期間的難忘點滴，張國強笑說，劇組連微小的道具飯菜都認真準備，他經常會把道具菜吃光，「有很多趣事！雖然辛苦，但大家拍得非常開心。」

正面看港星拍短劇

對於近年越來越多香港演員拍短劇，張國強認為這是好事，並一針見血地說：「這證明了這個產業有它的生存能力與價值，否則就像一陣風，一吹就散了。」

熱愛演戲的他，在沒電影或電視劇拍的時候，也樂於涉足不同領域，並堅信「以戰養戰」的道理，「總不能停在原地等一部大製作，人一旦停下來就會生疏。只要有演出機會，我都會珍惜並爭取，讓自己保持最佳狀態……如果今天沒人看電視了，那就要轉向其他形式，這都是我們在娛樂產業中延續生存空間的方式。」

被問及接下來會否參演更多短劇，張國強說此次是很好的起步，能否有下一部得看《少3》的成績，以及是否遇到合適的角色與劇本。至於《少》若開拍第四季，觀眾能否繼續看到他的演出，他爽快回應：「這會是我的榮幸！」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】