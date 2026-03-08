前TVB金牌綠葉北上拍戲捱飯盒依然好滿足　網民見待遇感心酸不值

現年70歲的前TVB金牌綠葉張國強，曾經擔任第一代兒童節目《430穿梭機》主持，入行多年來參演過不少經典TVB劇集。他於2024年約滿TVB回復自由身，離巢後的他積極轉戰內地市場賺人仔搵真銀，除了拍戲、商演及帶貨外，他更迎合內地網民口味進駐抖音和小紅書，轉型成為KOL，透過分享多年的拍戲點滴和生活日常，成功吸引了眾多粉絲。然而近年演藝圈遇上影視寒冬，港星北上發展的待遇已大不如前，張國強難得仍有戲拍，心裡十分感恩。

張國強與譚玉瑛。(節目截圖)

譚校長與張國強的友誼！（微博照片）

張國強喜歡坐巴士。（片段截圖）

捱飯盒依然大感滿足

近日，張國強於社交網拍片分享了他開工時放飯的短片，片中的他身穿古裝戲服，坐在一旁，手裡捧著一個劇組提供的飯盒，可以見到裡面裝著白飯以及三款餸菜，跟香港常見的三餸飯差不多。雖然要捱飯盒，而且連一張枱也沒有，要手捧着來吃，但張國強仍表現出相當滿足表示：「有葷有素確實不錯，在片場就有東西吃了，也不用花心思、花腦筋去找東西吃了。」他吃劇組的三餸飯盒也吃得津津有味，還表示：「有工作心裡就踏實」，這也反映出做藝人的不容易，即使是老戲骨也一樣要捱。有網民就表示看見他這樣感到心酸，且替他作為老戲骨沒有較好的待遇感到不值。但也有網民認為能在演藝寒冬有工開有劇拍已是幸運，且敬佩他的專業精神。

張國強在片場食飯盒。(抖音截圖)

張國強唔介意捱飯盒。(抖音截圖)