璀璨之城張曦雯專訪｜掌摑高海寧「真打」　擇偶二選一偏心吳卓羲

TVB女星張曦雯在熱播台慶劇《璀璨之城》（簡稱《璀》）中飾演豪門二少奶奶王雪瑩，與官孝君（吳卓羲飾）是一對結婚十多年的夫妻。這個角色優雅得體、八面玲瓏，表面風光，內心卻極度好勝且缺乏安全感。



演員在詮釋角色時，往往會試圖靠近人物，或將自身與角色的某些特質相融合，張曦雯也不例外。她以錄音方式接受《聯合早報》訪問，直言能從王雪瑩身上找到共鳴，「我覺得每個人都有陰暗面，沒有人是完美的。王雪瑩的好勝心與不擇手段，其實每個人身上多少都有一些，只是戲劇效果將這些特質放大了。」她說，觀眾繼續看下去，就會更了解這個角色的動機，明白她為什麼會變成這樣。

張曦雯與高海寧對手戲。（《璀璨之城》劇照）

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自嘲佛系盼更具進取心

雖然王雪瑩做了不少壞事甚至觸犯法律，但張曦雯表示能理解角色，「一個人有勇氣不理會旁人的眼光，去追求自己想要的，爭取自認應得的東西，我覺得這並不容易。」至於嚮往擁有王雪瑩的哪些特質，她笑說：「我太佛系了，或許可以嘗試變得aggressive（進取）一點！」

提及與吳卓羲因《璀》傳出緋聞，張曦雯並未正面回應，僅稱兩人在戲裏的相處模式並非恩愛夫妻，更多是利益捆綁的搭檔關係。雖然兩人曾於2020年同演《飛虎之雷霆極戰》，但她指出，《璀》是雙方首次正式合作，並讚吳卓羲：

他是一個很專業的演員，我們平時很談得來。他也是一個很搞笑、很輕鬆的partner（搭檔），所以跟他拍對手戲特別好，什麼都可以溝通。我覺得呈現出來的效果也不錯，給人一種老夫老妻的感覺。

若現實中要從劇中的「老公」吳卓羲與「大伯」張智霖之間挑選一人當伴侶，張曦雯會如何選擇？

她笑言會選「二少」吳卓羲：「可能也是自己騙自己吧。大家看到這裏都知道，二少表面上是正人君子，但其實也有陰暗面，很多二少奶奶做的事，都是他在背後慫恿的。」她解釋道：

為什麼會選二少？因為我寧願不知道（真相）咯！只要他在外表現得體面就夠了。至於他內心的陰暗面，我不想知道！

張智霖在劇中有一句金句「欲成王者，必先成魔。」戲裏他為了王座不擇手段，而張曦雯為了守護婚姻和丈夫，某種程度上也是「為愛成魔」。

被問及在現實生活中，是否會為了守護想保護的人而展現出狠絕的一面，她坦言：「我想我也可能會為了保護自己愛的人而改變自己。不過要看究竟想守護的是什麼，如果是值得的，我覺得我可以這麼決絕。」

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拍掌摑戲寧可「真打」

演員拍掌摑戲，無論是打人還是被打，如何拿捏分寸都是一門學問。

提及劇中有一場掌摑高海寧的戲，張曦雯表示彼此事先有溝通與走位，並透露那一巴掌是真的打下去，因為真打才逼真，「但是用巴掌還是手指的位置去打，怎樣避免打到耳朵後面，這些都可以遷就。」

實際上，這並非張曦雯首次拍掌摑戲。若是拍被扇巴掌的戲，她也寧願對手演員「來真的」，不過她笑言：

當然不是用盡全力，還是要遷就位置，才不會那麼痛。因為真的被打下去，反應會比較自然。

她還提到，除了扇高海寧巴掌的那場戲，自己在劇中也被「奶奶」江美儀掌摑，可謂同時「嘗」到了打人與被打的滋味。

希望與羅嘉良再合作

近幾年有不少TVB昔日小生回巢拍劇，包括此次《璀》中的張智霖和吳卓羲。若能點名與已離巢的男藝人合作，她最希望能與三屆視帝羅嘉良飆戲。

張曦雯說，小時候看羅嘉良的戲印象很深刻，入行後也聽過許多曾與他合作的演員提起他的事，因此一直視羅嘉良為學習對象，「我覺得跟他應該會很談得來，還可以從他身上多學一點。」

張曦雯（左一）在《模範律師團》中飾演羅嘉良（右四）的徒弟。（微博圖片）

她笑言自己很幸運，兩人在前陣子殺青的《模範律師團》中已有機會合作，「他在劇裏演我的師父，但我覺得還不夠！希望我們的對手戲可以再多一點。」因此若再有機會，張曦雯期待能與羅嘉良再度合作，演更多對手戲。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】