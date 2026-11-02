璀璨之城張曦雯專訪｜掌摑高海寧「真打」　擇偶二選一偏心吳卓羲

撰文：聯合早報
出版：更新：

TVB女星張曦雯在熱播台慶劇《璀璨之城》（簡稱《璀》）中飾演豪門二少奶奶王雪瑩，與官孝君（吳卓羲飾）是一對結婚十多年的夫妻。這個角色優雅得體、八面玲瓏，表面風光，內心卻極度好勝且缺乏安全感。

演員在詮釋角色時，往往會試圖靠近人物，或將自身與角色的某些特質相融合，張曦雯也不例外。她以錄音方式接受《聯合早報》訪問，直言能從王雪瑩身上找到共鳴，「我覺得每個人都有陰暗面，沒有人是完美的。王雪瑩的好勝心與不擇手段，其實每個人身上多少都有一些，只是戲劇效果將這些特質放大了。」她說，觀眾繼續看下去，就會更了解這個角色的動機，明白她為什麼會變成這樣。

張曦雯與高海寧對手戲。（《璀璨之城》劇照）

更多張曦雯照片及《璀璨之城》劇照：

+3

自嘲佛系盼更具進取心

雖然王雪瑩做了不少壞事甚至觸犯法律，但張曦雯表示能理解角色，「一個人有勇氣不理會旁人的眼光，去追求自己想要的，爭取自認應得的東西，我覺得這並不容易。」至於嚮往擁有王雪瑩的哪些特質，她笑說：「我太佛系了，或許可以嘗試變得aggressive（進取）一點！」

提及與吳卓羲因《璀》傳出緋聞，張曦雯並未正面回應，僅稱兩人在戲裏的相處模式並非恩愛夫妻，更多是利益捆綁的搭檔關係。雖然兩人曾於2020年同演《飛虎之雷霆極戰》，但她指出，《璀》是雙方首次正式合作，並讚吳卓羲：

他是一個很專業的演員，我們平時很談得來。他也是一個很搞笑、很輕鬆的partner（搭檔），所以跟他拍對手戲特別好，什麼都可以溝通。我覺得呈現出來的效果也不錯，給人一種老夫老妻的感覺。
吳卓羲放閃認與張曦雯心靈相通　口快快爆已見家長：畀啲空間我哋

若現實中要從劇中的「老公」吳卓羲與「大伯」張智霖之間挑選一人當伴侶，張曦雯會如何選擇？

她笑言會選「二少」吳卓羲：「可能也是自己騙自己吧。大家看到這裏都知道，二少表面上是正人君子，但其實也有陰暗面，很多二少奶奶做的事，都是他在背後慫恿的。」她解釋道：

為什麼會選二少？因為我寧願不知道（真相）咯！只要他在外表現得體面就夠了。至於他內心的陰暗面，我不想知道！

張智霖在劇中有一句金句「欲成王者，必先成魔。」戲裏他為了王座不擇手段，而張曦雯為了守護婚姻和丈夫，某種程度上也是「為愛成魔」。

被問及在現實生活中，是否會為了守護想保護的人而展現出狠絕的一面，她坦言：「我想我也可能會為了保護自己愛的人而改變自己。不過要看究竟想守護的是什麼，如果是值得的，我覺得我可以這麼決絕。」

延伸閲讀：吳卓羲否認教人爆粗笑稱「你唔講粗口㗎？」　張曦雯拒絕只生不婚（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+7

拍掌摑戲寧可「真打」

演員拍掌摑戲，無論是打人還是被打，如何拿捏分寸都是一門學問。

提及劇中有一場掌摑高海寧的戲，張曦雯表示彼此事先有溝通與走位，並透露那一巴掌是真的打下去，因為真打才逼真，「但是用巴掌還是手指的位置去打，怎樣避免打到耳朵後面，這些都可以遷就。」

璀璨之城｜高海寧張曦雯交手火藥味勁濃　張智霖再現型爆黑超Look

實際上，這並非張曦雯首次拍掌摑戲。若是拍被扇巴掌的戲，她也寧願對手演員「來真的」，不過她笑言：

當然不是用盡全力，還是要遷就位置，才不會那麼痛。因為真的被打下去，反應會比較自然。

她還提到，除了扇高海寧巴掌的那場戲，自己在劇中也被「奶奶」江美儀掌摑，可謂同時「嘗」到了打人與被打的滋味。

希望與羅嘉良再合作

近幾年有不少TVB昔日小生回巢拍劇，包括此次《璀》中的張智霖和吳卓羲。若能點名與已離巢的男藝人合作，她最希望能與三屆視帝羅嘉良飆戲。

張曦雯說，小時候看羅嘉良的戲印象很深刻，入行後也聽過許多曾與他合作的演員提起他的事，因此一直視羅嘉良為學習對象，「我覺得跟他應該會很談得來，還可以從他身上多學一點。」

張曦雯（左一）在《模範律師團》中飾演羅嘉良（右四）的徒弟。（微博圖片）

她笑言自己很幸運，兩人在前陣子殺青的《模範律師團》中已有機會合作，「他在劇裏演我的師父，但我覺得還不夠！希望我們的對手戲可以再多一點。」因此若再有機會，張曦雯期待能與羅嘉良再度合作，演更多對手戲。

延伸閲讀：璀璨之城｜高海寧揭張曦雯半裸戲內幕：嗰場戲我喺現場！（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+6
張曦雯澄清江美儀袁詠儀勸除衫真相　否認遭施壓：唔想傷害到佢哋張曦雯大方曬素顏相獲網民狂讚　車內戴黑超敷面膜毫無偶像包袱張曦雯遭控泰國遊耍大牌保安逼刪相？網民憑一細節揭爆料圖文不符

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

張曦雯
璀璨之城
高海寧
吳卓羲
羅嘉良
香港藝人動向
聯合早報
HK01 Space Promotion