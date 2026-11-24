英國哈里王子（Prince Harry）日前驚喜現身英國晨間直播節目《This Morning》，罕有大開話匣子暢談家庭生活與育兒日常。哈里於節目中大爆7歲兒子阿奇王子（Prince Archie）與5歲幼女莉莉貝特公主（Princess Lilibet）於2026年8月舉家重返英國定居並於9月入讀私立名校，穿上傳統英式校服令自信心暴增，並大方透露兩兄妹最渴望的聖誕願望。節目播出後隨即引來廣大網民熱議，眾人對其家庭溫馨點滴、言談間的笑話以至親民舉動各持己見，評價兩極。



哈里於節目中大爆7歲兒子阿奇王子（Prince Archie）與5歲幼女莉莉貝特公主（Princess Lilibet）移居英國後，穿上傳統英式校服令自信心暴增。（IG@meghan）

節目播出後隨即引來廣大網民熱議，眾人對哈里家庭溫馨點滴、言談間的笑話以至親民舉動各持己見。（IG@meghan）

穿英式校服適應新生活 自信暴增引網民諷態度逆轉

據英國時尚雜誌《嘉人》（Marie Claire）王室新聞報道，哈里王子於11月20日驚喜亮相英國ITV（英國獨立電視台）招牌晨間節目《This Morning》直播現場，參與英美文化挑戰並受訪。向來對子女私隱極為保護的他，今次罕有在直播鏡頭前暢談父親日常，直言加州出生的莉莉貝特與英國出生的阿奇，自返回英國生活及入學後均經歷不少生活習慣與口音上的文化衝擊，每天穿著傳統英國校服更是一大適應關卡；不過他欣慰表示入讀英國學校成效顯著，兩個孩子的自信心簡直「直衝屋頂（gone through the roof）」。

哈里王子於11月20日驚喜亮相英國ITV（英國獨立電視台）招牌晨間節目《This Morning》直播現場，參與英美文化挑戰並受訪。（YouTube@This Morning影片截圖）

哈里向來對子女私隱極為保護，今次罕有在直播鏡頭前暢談父親日常。（IG@meghan）

節目片段曝光後，網民反應兩極。有英國觀眾讚賞哈里在直播中輕鬆自然，「談起孩子時完全是一副普通慈父模樣」，亦有人認同英美校園文化差異大，孩子確實需要時間過渡；但大批網民隨即翻舊帳冷嘲熱諷，狠批他昔日屢稱英國太危險、拒絕帶妻兒回國，如今卻態度大逆轉：「之前信誓旦旦說英國危險到不敢回國，如今突然吹捧英式生活多美好，轉變轉得太難看。」

節目片段曝光後，網民反應兩極。（YouTube@This Morning影片截圖）

談起孩子時完全是一副普通慈父模樣。 支持哈里者留言

之前信誓旦旦說英國危險到不敢回國，如今突然吹捧英式生活多美好，轉變轉得太難看。 網民留言

揚言擠走兒女美式口音 玩笑被斥欠尊重有貶低美國之嫌

談到語言與生活習慣，哈里更笑稱自己正聯同子女的同學努力把子女的「美式口音擠走」，並打趣說這正是舉家搬回英國的真正隱藏原因，更透露莉莉貝特已學會模仿媽媽梅根（Meghan）說英式發音的「Mummy」。

談到語言與生活習慣，哈里更笑稱自己正聯同子女的同學努力把子女的「美式口音擠走」。（IG@meghan）

哈里透露莉莉貝特已學會模仿媽媽梅根（Meghan）說英式發音的「Mummy」。（IG@meghan）

然而，這句幽默自嘲卻引發網民激烈反彈，不少觀眾認為此舉對同樣操美式口音的妻子梅根十分不尊重，紛紛留言抨擊：「當著全英觀眾貶低兒女的美式口音很不得體，難道子女跟媽媽溝通就有問題？」亦有美國網民不滿回擊：「在加州住了6年，一回英國就貶低美國文化，這種笑話真是讓人笑不出來。」

不少觀眾認為此舉對同樣操美式口音的妻子梅根十分不尊重。（IG@meghan）

在加州住了6年，一回英國就貶低美國文化，這種笑話真是讓人笑不出來。 網民不滿留言

兩兄妹聖誕最期盼落雪 外母掌廚秋葵濃湯網民讚貼地

隨着聖誕佳節臨近，哈里大方揭曉兩個小朋友的節日願望，透露阿奇與莉莉貝特今年最渴望在聖誕節見到「落雪」，但他也笑言天氣難以預測。

隨着聖誕佳節臨近，哈里大方揭曉兩個小朋友的節日願望。（IG@meghan）

隨着聖誕佳節臨近，哈里大方揭曉兩個小朋友的節日願望。（IG@meghan）

阿奇與莉莉貝特今年最渴望在聖誕節見到「落雪」。 哈里透露子女聖誕節的願望

至於搬回英國後的首個家庭節日大餐，哈里直言自己會「遠離廚房」，全由廚藝了得的梅根與外母多莉亞（Doria Ragland）操刀，除了傳統火雞外，外母更會親自烹調聖誕夜美式秋葵濃湯（Gumbo，又譯：秋葵什錦濃湯），而孩子們平時仍保留美式口味、最愛吃窩夫。

至於搬回英國後的首個家庭節日大餐，哈里直言自己會「遠離廚房」，全由廚藝了得的梅根與外母多莉亞（Doria Ragland）操刀。（IG@meghan）

至於搬回英國後的首個家庭節日大餐，哈里直言自己會「遠離廚房」，全由廚藝了得的梅根與外母操刀。（IG@meghan）

網民對此紛紛打趣留言笑指哈里在家中廚房「地位極低但也算識趣」，更有不少網民讚賞這頓融合美式與傳統英倫風味的聖誕大餐「有岳母與妻子主導，溫馨之餘又十分貼地、充滿生活氣息」。