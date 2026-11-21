由成毅、林更新、姜珮瑤及吳幸鍵領銜主演的內地古裝歷史傳奇劇《兩京十五日》，自11月20日首播後掀起追劇熱潮，此劇同步於央視CCTV-8、愛奇藝及串流平台Netflix等播出（註：各地區播放版權或有排播時間差異）。劇集第4集結尾，明朝太子朱瞻基（成毅飾）於南京逃亡途中肩胛中箭沉入秦淮河底，生死一線令不少劇迷大呼緊張。不過第5集預告已率先透露他順利獲救，本文結合預告與馬伯庸原著小說，拆解太子中箭後的脫險經過及後續逃亡去向。



由成毅、林更新、姜珮瑤及吳幸鍵主演的古裝歷史傳奇劇《兩京十五日》，自11月20日首播後掀起追劇熱潮。（微博@兩京十五日官微）

逆流游斷橋 巧計甩開追兵

《兩京十五日》第4集結尾停在朱瞻基（成毅飾）潛水逃亡期間，肩胛遭鉤鏃射中後沉入秦淮河底且未被搜獲的一瞬，觀眾直言「停在最令人屏息的一秒」，直至看見各大平台釋出的第5集預告，顯示太子獲救才讓粉絲稍為放心。

《兩京十五日》第4集結尾停在朱瞻基（成毅飾）潛水逃亡期間肩胛中箭，沉入秦淮河底。（《兩京十五日》影片截圖）

觀眾直言「停在最令人屏息的一秒」，直至看見第5集預告顯示朱瞻基獲救才稍為放心。（《兩京十五日》預告片截圖）

切忌順著敵人預判行動。 朱瞻基憶明成祖朱棣教誨

對照馬伯庸原著小說的細節，朱瞻基肩胛遭鉤鏃射中後劇痛難當，但他牢記明成祖朱棣的教誨：「切忌順著敵人預判行動。」追兵以為朱瞻基會順流向北逃往竹橋，他卻反其道而行，忍痛逆流向南，專程朝已被炸毀的玄津橋泅渡。

朱瞻基肩胛遭鉤鏃射中後劇痛難當，牢記明成祖朱棣的教誨：「切忌順著敵人預判行動」。（微博@兩京十五日官微）

朱瞻基反其道而行，忍痛逆流向南，專程朝已被炸毀的玄津橋泅渡。（微博@兩京十五日官微）

水中側臉換氣成功脫險

由於橋身斷裂，東岸追兵馬隊無法直接渡河，為朱瞻基爭取了逃生時間，夜色黑水掩護下，他僅露出後腦與側臉換氣避開弓手，游至玄津橋附近上岸後先獨自藏身避禍，其後才與捕快吳定緣（林更新飾）及年輕進士于謙（吳幸鍵飾）會合，再交由女醫蘇荊溪（姜珮瑤飾）急救。

朱瞻基游至玄津橋附近上岸後先獨自藏身避禍。（《兩京十五日》預告片截圖）

朱瞻基與捕快吳定緣（林更新飾）及年輕進士于謙（吳幸鍵飾）會合。（《兩京十五日》預告片截圖）

朱瞻基被交由女醫蘇荊溪（姜珮瑤飾）急救。（《兩京十五日》預告片截圖）

15日期限逼命 帶箭奔走大運河

按照《兩京十五日》的劇情核心設定，朱瞻基在居守南京期間接獲仁宗危殆密報，必須在15日內由南京沿京杭大運河奔襲2,200餘里趕返北京繼位穩定大局。

朱瞻基接獲仁宗危殆密報，必須在15日內由南京沿京杭大運河奔襲2,200餘里趕返北京繼位穩定大局。（《兩京十五日》預告片截圖）

在原著情節中，于謙先把朱瞻基外露的箭桿鋸斷，避免行動扯動傷口，之後蘇荊溪接手檢查傷口，但鉤鏃倒鉤已死死嵌進筋肉，蘇荊溪直言就算採用風險較低的隨軍「卸骨法」取箭，術後仍需20多日休養，根本趕不及15日期限。

就算採用風險較低的隨軍「卸骨法」取箭，朱瞻基術後仍需20多日休養。（《兩京十五日》預告片截圖）

朱瞻基術後仍需20多日休養，根本趕不及15日期限。（《兩京十五日》預告片截圖）

眾人無奈只能讓朱瞻基「帶箭」硬撐趕路，正式展開「大明版《狂野時速》」的水路狂飆。（《兩京十五日》預告片截圖）

眾人無奈只能用藥壓住炎症、包紮固定，讓朱瞻基「帶箭」硬撐趕路，隨後正式展開「大明版《狂野時速》」的水路狂飆。有觀眾留言直呼心疼：「每走一步箭頭都在肉裏摩擦，換作自己早就痛暈。」