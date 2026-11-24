78歲台灣影后甄珍淡出螢幕多年，兒子章立衡（原名劉子千）星期一（11月23日）晚在臉書曬出母子合照，並寫下「歡迎來長沙玩」。



照片中的甄珍氣色紅潤，盡顯優雅氣質，而母子倆身後的大門紅布條上寫着「歡迎業主回家」，印證了她已與兒子搬進中國湖南長沙的新家，開啟全新生活。

章立衡（原名劉子千，左）在Facebook分享跟母親的合照，照片中的甄珍氣色紅潤。（Facebook＠Jeremiah 章立衡）

甄珍近年原本與兒子定居香港，鮮少公開露面。不過因各大影展盛情邀約，她於年初罕見出席北京國際電影節《四季花開》影展活動，10月也現身蘇州「2026致敬經典國際修復電影展」《心有千千結》映後活動，皆受到熱烈歡迎。當時便有消息傳出，甄珍有意遷居長沙安享晚年。

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甄珍自出道走紅後便四處奔波，大半輩子輾轉於台北、香港等地，步入晚年後最惦記的仍是孩子，因此近年與兒子同住，享受悠閒的退休時光。據知，她雖有「三高」（高血壓、高血糖、高血脂），但只要按醫囑服藥便能控制，整體身體狀況相當健康。

章立衡（原名劉子千，右）在Facebook分享跟母親的合照，照片中的甄珍氣色紅潤。（Facebook@Jeremiah 章立衡）

導演朱延平9月受訪時，透露甄珍目前生活愜意，相當健康。至於她是否有機會重返大銀幕，朱延平則直言「不可能」，證實她並無復出打算。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】