韓國「水彈女神」權恩妃健康亮紅燈！她近日與歌手任瑟雍合作歌曲，也上對方的YouTube頻道，未料節目中透露自己罹患耳石症，甚至只要稍微甩頭就會頭痛，讓任瑟雍聽了相當驚訝，也提醒她別為了減肥過度勉強自己。



自爆耳石症症狀嚴重 甩頭就痛無法跳舞如昔

任瑟雍11月23日在個人YouTube頻道公開新影片，標題為「為什麼會和權恩妃在江原道見面？！」，找來上個月才合作推出雙人歌曲《Vibes》的權恩妃一同入鏡，兩人也特地前往江原道拍攝。節目中權恩妃聊到自己的身體狀況：「以前跳舞時，我很會甩頭，但最近只要一甩頭就會頭痛。」她也懷疑是耳石症造成的影響。

最近權恩妃（左）跟任瑟雍一起推出歌曲。（Instagram@wkorea）

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權恩妃進一步表示，以前不管怎麼甩頭都能扭得很順，但最近只要稍微晃一下就會頭痛。任瑟雍聽到後相當驚訝，忍不住確認：「妳得了耳石症嗎？我媽媽也得過耳石症，妳現在也有嗎？」權恩妃則坦承：「我的耳石症很嚴重。」讓人更加擔心她的健康狀況。

任瑟雍心疼喊話別過度減肥 提醒她好好照顧身體

看到權恩妃受到疾病困擾，任瑟雍認為她可能是因為太操勞才導致身體出狀況，忍不住提醒她：「現在已經不能不好好管理身體，還一直減肥。」他也建議權恩妃應該依照自己的年齡與身體狀況安排工作行程，不要一直勉強自己，同時也要確保充足睡眠，字字句句流露出對她健康的關心。

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