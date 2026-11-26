明年1月即將踏入65歲的昔日「EYT三小花」戚美珍（三嫂），入行至今已達45年。淡出幕前多年的她，近年雖然偶爾在社交平台露面或接洽登台工作，但其身體狀況與容貌變化卻頻頻成為網民熱議焦點。相反，其68歲的丈夫苗僑偉（三哥）依然保養得宜，憑凍齡外型更被譽為娛樂圈的「中佬天花板」。



「三哥」苗僑偉多年來保持高顏值和凍齡外型，被網民封為「中佬天花板」。（資料圖片）

影帝周潤發（發哥）早前率隊以6小時23分順利完成20公里山路征途，苗僑偉（三哥）與太太戚美珍（三嫂）專程現身終點為好友打氣！（葉志明攝）

戚美珍落台階步履蹣跚 苗僑偉攙扶護駕

近日網上瘋傳一段兩人早前出席《歡樂今宵》聯歡宴會的影片，片中可見戚美珍準備走下舞台樓梯時，顯得步履蹣跚、動作相當猶豫；一向極度寵妻的丈夫苗僑偉（三哥）見狀，立刻化身「護妻狂魔」，於三嫂身旁寸步不離，小心翼翼地從後扶著她的手臂與肩膀，場面既暖心又令人捏一把冷汗！

苗僑偉貼心領著戚美珍落台階。（小紅書影片截圖）

其他朋友亦扶着戚美珍，石修亦從旁協助。（小紅書影片截圖）

從曝光的影片畫面可見，戚美珍當日打扮十分低調休閒，頭戴鮮粉紅色鴨舌帽配黑框眼鏡，身穿寬鬆藍色外套搭配黑色寬褲。雖然她全程面帶微笑，但面色卻顯得有些許蒼白，皮膚與身形在寬鬆衣物的遮蓋下仍略顯疲態！對比身旁依然保養得宜、身材挺拔型格十足、身穿灰色休閒西裝兼被譽為「中佬天花板」的三哥苗僑偉，三嫂略顯老態與疲憊的近況令不少粉絲大感擔心。

戚美珍步履蹣跚，落台階時十分小心。（小紅書影片截圖）

苗僑偉戚美珍歷經離合 婚後36年恩愛如初

回顧三哥與三嫂的感情路，其實一路走來充滿考驗！1980年畢業於第10期TVB藝員訓練班的戚美珍，與廖安麗、景黛音合稱「EYT三小花」，1982年拍首部劇集《飛越十八層》時與同為無綫藝員訓練班出身的苗僑偉（苗僑偉為第9期，戚美珍為第10期）戲假情真，展開地下情。不過這對金童玉女的性格卻大相徑庭——三哥慢條斯理，三嫂則較為急躁，年少氣盛時經常因瑣事爭吵互不相讓，甚至一度宣布分手！

「三哥」苗僑偉與「三嫂」戚美珍因1982年合作劇集《飛越十八層》相識繼而相戀 (《絕代雙驕》劇照)

「三哥」苗僑偉與「三嫂」戚美珍是圈中的模範夫婦。 (WeareMiu苗僑偉戚美珍@微博)

在分開的低潮期，苗僑偉曾與樂壇天后梅艷芳因合作擦出愛火，展開一段短暫戀情，三哥於2016年與三嫂一同接受HOY TV《星級會客室》主持汪曼玲訪問時亦大方承認此事；不過三哥坦言與梅艷芳相處後發覺彼此更適合做朋友，最終依然情歸戚美珍並復合，更於1990年1月9日正式註冊結婚，結束7年愛情長跑。如今結婚36年，育有一子一女的兩人依然恩愛如初，令人羨慕！

如今結婚多年依然恩愛。 (WeareMiu苗僑偉戚美珍@微博)